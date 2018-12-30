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Новая Зеландия встретила Новый год красочным салютом
31.12.2018 — Разное | Вороновская газета
В Новой Зеландии сейчас жарко — +22, но зимний праздник это не отменяет. На тихоокеанском побережье уже встретили Новый год, передает телеканал
Праздничный фейерверк увидели жители и гости Окленда. Затем Новый год пришел в Австралию и Японию.
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В Новой Зеландии сейчас жарко — +22, но зимний праздник это не отменяет. На тихоокеанском побережье уже встретили Новый год, передает телеканал МИР 24. Праздничный...
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