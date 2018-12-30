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В канун Нового года автомобилисты Слуцка посетили дом ребёнка
31.12.2018 — Разное | Слуцк Город
Утром 31 декабря участники автомобильного сообщества «Без тормозов в Слуцке» посетили Слуцкий специализированный дом ребёнка.
Автомобилисты приобрели для детей большой конструктор, подгузники, канцелярские товары и другие необходимые принадлежности на сумму около 460 рублей.
Одновременно с ребятами дом ребёнка посетили Дед Мороз со Снегурочкой, которые провели настоящий новогодний утренник.
— Это очень радостно, но и очень трудно, — поделился один из участников акции. — Мальчишки и девчонки, которым не хватает любви и заботы... Им ничто не заменит настоящих родителей, но новые лица и даже самое минимальное внимание со стороны всегда вызывает у них неподдельную радость, если не сказать восторг. С Новым годом, случчане, берегите свои семьи, любите друг друга, и пусть у вас всё будет супер!
Slutsk-Gorod.by
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Автомобилисты приобрели для детей большой конструктор, подгузники, канцелярские товары и другие необходимые принадлежности на сумму около 460 рублей.
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