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Мир вступил в 2019-й: кто уже встретил Новый год

31.12.2018 — Разное | Заря над Неманам  
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Пока белорусы нарезают салат "Оливье" к праздничному столу, некоторые страны мира уже вошли в Новый 2019 год.
 
 
Интернет уже вовсю заполняют яркие фото и видео салютов. Мы узнали, где уже отмечают Новый год. 
 
В 15.00 по Минску праздник пришел в Петропавловск-Камчатский и Анадырь в России.
 
В частности, уже вовсю разгар этого события отмечается в Новой Зеландии, ведь разница во времени между Минском и Веллингтоном составляет 10 часов.
 
Новый год отмечают на островах Тонга и Самоа, а также Кирибати. У жителей жарких стран куранты пробили, когда в Минске было 14.00. Стоит отметить, что в этом уголке мира Новый год проходит уж точно не под снегом. По прогнозу, на островах 1 января жара и светит солнце.
 
В Беларуси к Новому году погода сложилась облачная. 31 декабря в стране не особенно морозно, а скорее дождливо.
 
 
Теги: Минск
 
 
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Пока белорусы нарезают салат "Оливье" к праздничному столу, некоторые страны мира уже вошли в Новый 2019 год.
 
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