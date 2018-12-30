Мир вступил в 2019-й: кто уже встретил Новый год

Пока белорусы нарезают салат "Оливье" к праздничному столу, некоторые страны мира уже вошли в Новый 2019 год.

Интернет уже вовсю заполняют яркие фото и видео салютов. Мы узнали, где уже отмечают Новый год.

В 15.00 по Минску праздник пришел в Петропавловск-Камчатский и Анадырь в России.

В частности, уже вовсю разгар этого события отмечается в Новой Зеландии, ведь разница во времени между Минском и Веллингтоном составляет 10 часов.

Новый год отмечают на островах Тонга и Самоа, а также Кирибати. У жителей жарких стран куранты пробили, когда в Минске было 14.00. Стоит отметить, что в этом уголке мира Новый год проходит уж точно не под снегом. По прогнозу, на островах 1 января жара и светит солнце.

В Беларуси к Новому году погода сложилась облачная. 31 декабря в стране не особенно морозно, а скорее дождливо.