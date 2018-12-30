Поздравляем!

Уважаемые жители

и гости города Ивье и Ивьевского района!

Примите самые искренние

и душевные поздравления

с наступающим Новым, 2019 годом!

Вот и закончился еще один год, который мы прожили в счастье, мире и спокойствии. Много событий проходило через нашу жизнь, каждый из них оставил свой след. Пусть для вас запомнятся самые светлые мгновения, самые искренние чувства, а радость от достигнутых успехов вдохновляет вас на завоевание новых вершин!

Провожая 2018 год, благодарим вас, дорогие земляки, за трудолюбие и оптимизм, за все, что мы сумели сделать вместе ради развития нашей малой родины. Мы достойно подготовились и провели областной фестиваль-ярмарку тружеников села "Дажынкі-2018". Каждый из вас вложил частичку своего труда в его подготовку. 2019 год - юбилейный. Уверены, что все мероприятия, посвященные 575-летию города, 75-летию освобождения Беларуси и нашей любимой Ивьевщины от немецко-фашистских захватчиков и многие другие, пройдут с вашим активным участием.

Дорогие друзья! В преддверии Нового года каждый из нас хотел бы заглянуть в будущее, чтобы узнать, каким будет год. Мы верим, что он будет для нас светлым, мирным, богатым на добрые дела, насыщен новыми планами, творческими идеями и хорошими новостями!

От всей души желаем вам теплоты человеческих отношений, исполнения всех желаний! Пусть в каждой семье будут достаток и радость, согласие и благополучие.

Пусть растут здоровыми наши дети и внуки, встретят любовь и счастье молодые, в радости и благополучии живет мудрое поколение старших.

Крепкого здоровья, добра вам, мира и радости!

С Новым годом!

Районный исполнительный комитет.

Районный Совет депутатов.