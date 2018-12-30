ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Поздравляем!

31.12.2018 — Разное | Ивьевский край  
Размер текста:
A
A
A

Уважаемые жители
и гости города Ивье и Ивьевского района!
Примите самые искренние
и душевные поздравления
с наступающим Новым, 2019 годом!

Вот и закончился еще один год, который мы прожили в счастье, мире и спокойствии. Много событий проходило через нашу жизнь, каждый из них оставил свой след. Пусть для вас запомнятся самые светлые мгновения, самые искренние чувства, а радость от достигнутых успехов вдохновляет вас на завоевание новых вершин! 

Провожая 2018 год, благодарим вас, дорогие земляки, за трудолюбие и оптимизм, за все, что мы сумели сделать вместе ради развития нашей малой родины. Мы достойно подготовились и провели областной фестиваль-ярмарку тружеников села "Дажынкі-2018". Каждый из вас вложил частичку своего труда в его подготовку. 2019 год - юбилейный. Уверены, что все мероприятия, посвященные 575-летию города, 75-летию освобождения Беларуси и нашей любимой Ивьевщины от немецко-фашистских захватчиков и многие другие, пройдут с вашим активным участием.
Дорогие друзья! В преддверии Нового года каждый из нас хотел бы заглянуть в будущее, чтобы узнать, каким будет год. Мы верим, что он будет для нас светлым, мирным, богатым на добрые дела, насыщен новыми планами, творческими идеями и хорошими новостями!
От всей души желаем вам теплоты человеческих отношений, исполнения всех желаний! Пусть в каждой семье будут достаток и радость, согласие и благополучие.
Пусть растут здоровыми наши дети и внуки, встретят любовь и счастье молодые, в радости и благополучии живет мудрое поколение старших.
Крепкого здоровья, добра вам, мира и радости!
С Новым годом!

Районный исполнительный комитет.
Районный Совет депутатов.

 
Теги: Новости
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Уважаемые жители и гости города Ивье и Ивьевского района!Примите самые искренние и душевные поздравления с наступающим Новым, 2019 годом! Вот и закончился еще...
 
Новости дня
Новости разные
 
В канун Нового года автомобилисты Слуцка посетили дом ребёнка
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

30.12.2018
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Гарадоцкi веснiк
Патриот (Ушачи)
Газета Авангард
Вороновская газета
Полымя
Светлы шлях
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Фаниполь Online
Радзiма
Горецкий вестник
Голас Касцюкоушчыны
Новы дзень (Жлобин)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
31.12.2018
Полесская правда
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Светлы шлях
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Soligorsk News
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Голас Касцюкоушчыны
Новы дзень (Жлобин)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика