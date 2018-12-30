Лукашенко молодежи: больше, чем дома, вас нигде не ждут





Молодые люди должны помнить, что их дом — это то место, где они родились, заявил Президент Беларуси Александр Лукашенко на первом Республиканском новогоднем балу для молодежи.

«Вы живете в очень интересном мире и в очень интересное время. Для вас открыто все, но помните: ваш дом — это тот клочок земли, на котором вы родились. Это ваша страна, это Беларусь. Я не агитирую вас привязаться к Беларуси и ни в коем случае не выходить за пределы вашей страны. Но помните: где бы вы ни были, больше, чем дома, вас нигде не ждут. И вам всегда-всегда захочется вернуться домой. И если домой захочется, значит, вы — настоящие белорусы. И я вам буду желать только этого», — сказал Александр Лукашенко.

Президент допустил, что власть и молодежь, возможно, не всегда понимают друг друга. Но это, по его мнению, естественно. «Я бы сказал, это в стиле классических взаимоотношений старших и младших, отцов и детей, — пояснил глава государства. — В целом, и это главное, мы с вами смотрим в одном направлении — в будущее нашей Беларуси».





Александр Лукашенко подчеркнул, что абсолютно в этом убежден, потому что в уходящем году много общался с молодежью и эти встречи не обманули его ожиданий. «Вы — будущее нашей страны, — заявил он. — И вы понимаете, что успех — это прежде всего труд, это знание того, чего вы хотите от жизни».

В канун новогодних праздников Президент пожелал молодым людям уже сейчас ставить перед собой самые грандиозные и даже недостижимые цели. «Если вы это время потеряете — ничего в жизни не сделаете. Может, не сразу вы покорите ту высоту, которую наметили, но, я уверен, вы обязательно дойдете до вершины», — резюмировал глава государства.

Источник: БелТА

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