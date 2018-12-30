ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Лукашенко молодежи: больше, чем дома, вас нигде не ждут

31.12.2018 22:20 — Разное | Савецкае Палессе (Ганцевичи)  
Размер текста:
A
A
A
Лукашенко молодежи: больше, чем дома, вас нигде не ждут

Фото — БелТА

Молодые люди должны помнить, что их дом — это то место, где они родились, заявил Президент Беларуси Александр Лукашенко на первом Республиканском новогоднем балу для молодежи.

«Вы живете в очень интересном мире и в очень интересное время. Для вас открыто все, но помните: ваш дом — это тот клочок земли, на котором вы родились. Это ваша страна, это Беларусь. Я не агитирую вас привязаться к Беларуси и ни в коем случае не выходить за пределы вашей страны. Но помните: где бы вы ни были, больше, чем дома, вас нигде не ждут. И вам всегда-всегда захочется вернуться домой. И если домой захочется, значит, вы — настоящие белорусы. И я вам буду желать только этого», — сказал Александр Лукашенко.

Президент допустил, что власть и молодежь, возможно, не всегда понимают друг друга. Но это, по его мнению, естественно. «Я бы сказал, это в стиле классических взаимоотношений старших и младших, отцов и детей, — пояснил глава государства. — В целом, и это главное, мы с вами смотрим в одном направлении — в будущее нашей Беларуси».


Фото — БелТА

Александр Лукашенко подчеркнул, что абсолютно в этом убежден, потому что в уходящем году много общался с молодежью и эти встречи не обманули его ожиданий. «Вы — будущее нашей страны, — заявил он. — И вы понимаете, что успех — это прежде всего труд, это знание того, чего вы хотите от жизни».

В канун новогодних праздников Президент пожелал молодым людям уже сейчас ставить перед собой самые грандиозные и даже недостижимые цели. «Если вы это время потеряете — ничего в жизни не сделаете. Может, не сразу вы покорите ту высоту, которую наметили, но, я уверен, вы обязательно дойдете до вершины», — резюмировал глава государства.

Источник: БелТА


(Visited 1 times, 1 visits today)
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Молодые люди должны помнить, что их дом — это то место, где они родились, заявил Президент Беларуси Александр Лукашенко на
 
Новости дня
Новости разные
 
Новый год на МКС, еда для четырех поколений в Японии и танец тысяч людей в Северной Корее: мир встречает 2019-й
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

30.12.2018
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Гарадоцкi веснiк
Патриот (Ушачи)
Газета Авангард
Вороновская газета
Полымя
Светлы шлях
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Фаниполь Online
Радзiма
Горецкий вестник
Голас Касцюкоушчыны
Новы дзень (Жлобин)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
31.12.2018
Полесская правда
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Светлы шлях
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Soligorsk News
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Голас Касцюкоушчыны
Новы дзень (Жлобин)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика