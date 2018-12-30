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«Как я живу, только немножко с юморком»: отправляемся на новогоднюю Комаровку вместе с блогером Бабой Таней

31.12.2018 22:33 — Разное | СТВ  
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Новости Беларуси. Новогодний ажиотаж. Совершить 31 декабря покупки к праздничному столу было весьма проблематично. Новогодний шоппинг, как всегда, отметился небывалым покупательским спросом, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

«Как я живу, только немножко с юморком»: отправляемся на новогоднюю Комаровку вместе с блогером Бабой Таней

Водители простаивали в пробках. На рынках и в магазинах продавцы едва ли справлялись с наплывом желающих приобрести товар – и это при том, что работали в усиленном режиме. Корреспондент Анастасия Ярощик-Корниенко подключилась к праздничной гонке.

«Как я живу, только немножко с юморком»: отправляемся на новогоднюю Комаровку вместе с блогером Бабой Таней

До Нового года считанные часы, а ей еще надо снять влог. На языке блогеров это значит «разместить видео». Знакомьтесь, та самая Баба Таня.

«Как я живу, только немножко с юморком»: отправляемся на новогоднюю Комаровку вместе с блогером Бабой Таней

Татьяна Загнетова, блогер:
Я бабка-блогер, мем. У меня там хорошее. Я никого ничему не учу, никакой ерунды не говорю. Просто как я живу, только немножко с юморком.

«Как я живу, только немножко с юморком»: отправляемся на новогоднюю Комаровку вместе с блогером Бабой Таней

Настоящая звезда популярной социальной сети – бабка в деле. Бросить вызов молодым в виртуальном мире Татьяна Загнетова решила в свои 60 с хвостиком, и стала блогером. Мол, чего скучать на заслуженном отдыхе.

«Как я живу, только немножко с юморком»: отправляемся на новогоднюю Комаровку вместе с блогером Бабой Таней

Каждый ее пост стабильно набирает несколько тысяч лайков. Среди поклонников – сам Максим Галкин! Она размещает фото, видео и рассказывает обо всем: бьюти - советы, зарядка, и – как же – рецепты. Подписчики ждут новогодний гайд, т.е. путеводитель по приготовлению кулинарного деликатеса. Это будет рыба, та самая классика из «Иронии судьбы». Но сначала – на рынок.

«Как я живу, только немножко с юморком»: отправляемся на новогоднюю Комаровку вместе с блогером Бабой Таней

Добраться до магазинов – почти подвиг. По новогодним магистралям не проехать. Пробки, водители нервничают – надо же успеть. Но все-таки приезжают в пункт назначения.

«Как я живу, только немножко с юморком»: отправляемся на новогоднюю Комаровку вместе с блогером Бабой Таней

А тут понимаешь: чтобы хорошо посидеть за праздничным столом, сначала надо хорошо постоять. Вот и Татьяна Петровна застряла в очередной пробке.

«Как я живу, только немножко с юморком»: отправляемся на новогоднюю Комаровку вместе с блогером Бабой Таней

Людей очень много. Работаем, работаем, и очень много. Все идут. Все хорошо!

Уже неделю как на рынках объявлена мобилизация всего персонала. Но это не спасает от очередей. У продавцов такое ощущение, что покупатели здесь от рассвета до заката. Но приходят не просто за ингредиентами для оливье, икрой тоже не удивишь.

«Как я живу, только немножко с юморком»: отправляемся на новогоднюю Комаровку вместе с блогером Бабой Таней

Тут фрукты заморские. Со всех сторон синих морей везли к столу деликатесы.

«Как я живу, только немножко с юморком»: отправляемся на новогоднюю Комаровку вместе с блогером Бабой Таней

Очень много всего. И морские коктейли, и креветка идет индийская в сухой заморозке. На кисточке, без кисточки, с головами. Все очень качественное, без льда.

Чего там – не только белорусы, литовцы приехали купить продукты на минский рынок.

«Как я живу, только немножко с юморком»: отправляемся на новогоднюю Комаровку вместе с блогером Бабой Таней

У вас рыбная продукция, у нас такой нету в Литве. Осетр такой… Есть такой выбор, которого немножко у нас нет.

Продолжение в видеоматериале.
 
 
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Новости Беларуси. Новогодний ажиотаж. Совершить 31 декабря покупки к праздничному столу было весьма проблематично. Новогодний шоппинг, как всегда, отметился...
 
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