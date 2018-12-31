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Министр экономики Беларуси подвёл итоги года
Президент Беларуси в 2018 году, по итогам поездки в Оршу, принимает решение о смене правительства. Команда Сергея Румаса приступает к работе в конце августа. И первое, что бросается в глаза – молодость. В среднем, правительство сбросило 11 лет. Главе Совмина, на тот момент, всего 48 – и это самый молодой премьер в истории Беларуси. А вот самый «юный» – министр экономики – 37-летний Дмитрий Крутой. Как сработала экономика Беларуси в 2018 году, он рассказал в фильме «Наш 2018-ый».
Дмитрий Крутой, министр экономики Республики Беларусь:
Но для меня, как министра экономики, даже, может быть, более важно то, что наши граждане поверили в то, что в Беларуси, вообще, можно делать бизнес.
Кстати, в малый бизнес по расчетам министра Крутого в ближайшие годы придёт 2 миллиона белорусов.
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Президент Беларуси в 2018 году, по итогам поездки в Оршу, принимает решение о смене правительства. Команда Сергея Румаса приступает к работе в конце августа. И...
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