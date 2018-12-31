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«Моментально, секунды полторы – она кинула нам плед». История о спасении ребёнка, которая никого не оставила равнодушным
Они – настоящие герои года. Люди, которые в доли секунды решили рискнуть собственной жизнью ради спасения жизни другого. Сергей Шайко из Гродно, который буквально выхватил ребёнка из-под колёс машины. Никита Григорьев в Полоцке вытащил из воды двух тонущих сестёр. А этот случай в столице буквально из области фантастики.
Иван:
Дмитрий:
Иван:
Дмитрий:
Иван:
Дмитрий:
Иван:
Дмитрий:
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«Моментально, секунды полторы – она кинула нам плед». История о спасении ребёнка, которая никого не оставила равнодушным
Они – настоящие герои года. Люди, которые в доли секунды решили рискнуть собственной жизнью ради спасения жизни другого. Сергей Шайко из Гродно, который буквально...
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