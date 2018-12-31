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«Моментально, секунды полторы – она кинула нам плед». История о спасении ребёнка, которая никого не оставила равнодушным

31.12.2018 23:22 — Разное | СТВ  
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Они – настоящие герои года. Люди, которые в доли секунды решили рискнуть собственной жизнью ради спасения жизни другого. Сергей Шайко из Гродно, который буквально выхватил ребёнка из-под колёс машины. Никита Григорьев в Полоцке вытащил из воды двух тонущих сестёр. А этот случай в столице буквально из области фантастики.

Этот полёт с высоты восьмого этажа для 5-летнего Ромы закончился всего парой синяков.

«Моментально, секунды полторы – она кинула нам плед». История о спасении ребёнка, которая никого не оставила равнодушным

Иван:
Когда бежали, ни о чём не думали, не знали, что делать. На 1-ом этаже выглянула женщина, крикнули ей, чтоб давала одеяло. Моментально, секунды полторы – она кинула нам плед.  

«Моментально, секунды полторы – она кинула нам плед». История о спасении ребёнка, которая никого не оставила равнодушным

Дмитрий:
В этот момент просто всё сложилось для всех резко удачно. Вот это окно, забыть это невозможно.

Иван:
Вот отсюда женщина швырнула плед.

«Моментально, секунды полторы – она кинула нам плед». История о спасении ребёнка, которая никого не оставила равнодушным

Дмитрий:
Мы даже, наверное, до конца не успели развернуть.

Иван:
Схватили криво. Когда он полетел, мы шагнули. И вот он прямо…

Дмитрий:
Прямо приземлился сюда.

«Моментально, секунды полторы – она кинула нам плед». История о спасении ребёнка, которая никого не оставила равнодушным

Иван:
Он вскочил, собрался бежать.

Дмитрий:
И говорит: «У меня всё хорошо, отпустите меня». Я уже явно оценивал, что его нужно задержать.

Я его взял на руки, прижал к себе. И он у меня на руках начал успокаиваться.
 
Теги: Гродно
 
 
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Они – настоящие герои года. Люди, которые в доли секунды решили рискнуть собственной жизнью ради спасения жизни другого. Сергей Шайко из Гродно, который буквально...
 
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