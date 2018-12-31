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В Беларуси выпустили новые памятные монеты. Одна из них посвящена году свиньи

31.12.2018 22:38 — Разное | Tut.by  
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Нацбанк выпустил в обращение серебряную памятную монету «Год Свінні» серии «Кiтайскi каляндар» номиналом 20 рублей, пробой сплава 925, массой 33,63 г, диаметром 38,61 мм, тиражом 1000 штук.

Монета имеет форму круга, с лицевой и оборотной сторон — кант, выступающий по окружности. Боковая поверхность монеты с насечкой.


Аамятная монета «Год Свінні» серии «Кiтайскi каляндар»

Нацбанк также выпустил в обращение памятные монеты серии «Архітэктурная спадчына Беларусі»: «Мірскі замак», «Замак Радзівілаў. Нясвіж», «Палац Румянцавых і Паскевічаў. Гомель», «Камянецкая вежа», «Мікольская царква. Магілёў», «Сафійскі сабор. Полацк». Эти моенты являются законным платежным средством.


Монеты серии «Архітэктурная спадчына Беларусі»

Монеты номиналом 2 рубля, диаметром 23,50 мм, изготовленные из стали, покрытой медью и латунью (кольцо), и стали, покрытой медью и никелем (середина), массой 5,81 г, тиражом 25 000 штук каждого наименования.

В обращение также выпустили памятные монеты «Заказнік «Котра» серии «Заказнікі Беларусі»: серебряную — номиналом 20 рублей, массой 33,63 г, пробой сплава 925, диаметром 38,61 мм, тиражом 900 штук; медно-никелевую — номиналом 1 рубль, массой 13,16 г, диаметром 32,00 мм, тиражом 2000 штук.


Монеты «Заказнік «Котра» серии «Заказнікі Беларусі»

Нацбанк также выпустил в обращение памятные монеты «Сафійскі сабор. Полацк» серии «Помнікі архітэктуры Беларусі»: серебряную — номиналом 20 рублей, массой 33,63 г, пробой сплава 925, диаметром 38,61 мм, тиражом 900 штук; медно-никелевую — номиналом 1 рубль, массой 13,16 г, диаметром 32,00 мм, тиражом 2000 штук.


Монеты «Сафійскі сабор. Полацк»
 
Теги: Гомель
 
 
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Нацбанк выпустил в обращение несколько памятных монет, одна из них посвящена году свиньи.
 
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