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Больше 90 000 безвизовых туристов, международные велопробеги, аттестация экскурсоводов, сайт Августовского канала. Итоги туристического 2018 года на Гродненщине

31.12.2018 — Разное | Вороновская газета  
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Второй год к ряду туристическая тема набирает все большие обороты. И для этого есть все обоснованые причины. Имиджевые мероприятия внутри Беларуси и за пределами, увеличение срока пребывания зарубежных гостей в регионе, расширение инфраструктуры, улучшение сервиса. Это факторы, которые в течение 2018 года дали существенный плюс в туристической сфере. Только в ушедшем году безвизовые территории Гродненской области посетили более 90 000 туристов. Что характерно, эксперты проследили четкую взаимосвязь между безвизовым посещениями и поездками, в которые отправляют иностранцы, получившие визу — прогрессия чисел на лицо.
 
В уходящем году в отрасли туризма произошло много если не эпохальный, то без преувеличения значимых событий. Кроме юбилейных туристов, которые отменялись десятками тысяч, у жемчужины Гродненского района — Августовского канала — появился свой сайт, расширили свое участие в активной жизни и популяризации региона велопробеги, международные встречи, экономические форумы по туристическим вопросам, взаимные консультации и семинары экспертов отрасли. Больше событий, которые имеют полное право войти в топ главных в отрасли в 2018-ом году собрали в итогах в управлении спорта и туризма облисполкома.
 
 
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Второй год к ряду туристическая тема набирает все большие обороты. И для этого есть все обоснованые причины. Имиджевые мероприятия внутри Беларуси и за пределами,...
 
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