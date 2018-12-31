Віншуем з Новым годам!

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Уважаемые несвижане и жители района!

Уходит в историю 2018-й год. Для Несвижчины он был непростым, но в тоже время богатым на хорошие события. Стремясь работать честно и добросовестно, мы прожили его достойно.

Ритмично, обновляя ассортимент и расширяя рынки сбыта, работало в уходящем году большинство промышленных предприятий района.

Используя интенсивные технологии и высокопроизводительную технику, в очень непростых, сложных погодных условиях достойных результатов добились труженики полей и животноводы района.

Высокое качество производимой сельхозпродукции явилось основой успешной работы перерабатывающих предприятий нашего района.

Многое было сделано и строительными организациями: возводились новые и реконструировались действующие объекты производственного и социального назначения.

Успешно в уходящем году работали учреждения социальной сферы, торговли, бытового обслуживания. Динамично развивался частный бизнес.

Огромное спасибо всем за труд!

Дорогие друзья! 2019 год ставит перед нами новые задачи. И сегодня только используя в полной мере имеющиеся у нас знания, энергию и творческий подход, можно гарантировать практическую реализацию социально-значимых программ, а в конечном итоге — повышение уровня нашей жизни.

Новый год — удивительный праздник исполнения самых заветных желаний. Мы всегда встречаем его со светлыми чувствами и добрыми надеждами.

Пусть наступающий год станет годом добрых перемен, новых достижений и побед. Пусть вместе с Новым годом в вашей жизни поселятся: на работе — удача, в доме — уют, а на душе — радость.

С Новым 2019 годом!

Несвижский районный

исполнительный комитет.

Несвижский районный

Совет депутатов.

З Новым годам, дарагія землякі!

Прыміце самыя сардэчныя віншаванні з надыходзячым Новым годам! Жадаю вам моцнага здароўя, удачы, святла і радасці, шчырых усмешак і добрага настрою! Няхай 2019-ы год прынясе кожнаму поспех ва ўсіх справах і пачынаннях, падорыць новыя ідэі і дапаможа ажыццявіць іх.

У вашых сем’ях няхай пануюць мір і ўзаемаразуменне, а любоў блізкіх сагравае, дорыць спакой і шчасце. Няхай добрымі будуць кожнае імгненне, кожны дзень і ўвесь новы год!

З павагай Мікалай РАДАМАН,

член Савета Рэспублікі

Нацыянальнага сходу

Рэспублікі Беларусь,

старшыня

СВК “Агракамбінат Сноў”.

Паважаныя

жыхары

Нясвіжчыны!

Ад усёй душы віншую вас з Новым годам! Новы год — гэта асаблівае свята: ён дорыць надзею на шчасце і шанцаванне, нясе радасць новых пачынанняў. Адыходзячы год быў насычаны важнымі падзеямі і здзяйсненнямі, няхай жа і той, што наступае, бу-дзе не менш удалым і цікавым. Жадаю вам у новым годзе моцнага здароўя, шчасця, душэўнага спакою, упэўненасці ў сваіх сілах і аптымізму. Няхай заўсёды з вамі будуць вашы родныя і сябры, а ў вашых дамах пануюць любоў, дабрабыт і ўзаемаразуменне.

З павагай Алена АНІСІМ,

дэпутат Палаты

прадстаўнікоў

Нацыянальнага сходу

Рэспублікі Беларусь.

Дорогие жители Несвижчины!

Совсем скоро вместе с боем часов начнется новая страница жизни каждого из нас. Наступит самое волшебное время — время добрых надежд и трепетных ожиданий, время чуда и волшебства, время, когда мы предаемся воспоминаниям вместе с близкими нам людьми, подводим определенные итоги, радостно смотрим в будущее и готовимся к добрым переменам.

Каким будет наступающий год, зависит от нас самих. Поэтому, прежде всего, хочу пожелать всем вам крепкого здоровья, веры в себя и свои силы, чтобы Новый 2019 год стал годом реализации самых смелых решений, открытий новых горизонтов и достижения новых вершин, чтобы он вошел в дома каждого с миром, согласием и добром. Пусть в Новом году умножится счет радостных мгновений, а рядом будут родные люди и тепло семейного очага.

Счастливого Нового года и исполнения всех желаний!

С уважением

Людмила ВИТКО,

депутат Минского

областного Совета

депутатов, директор

Несвижской центральной районной библиотеки

им. П. Пронузо.