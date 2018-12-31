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Віншуем з Новым годам!

31.12.2018 — Разное | Нясвижскiя навiны  
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Віншуем з Новым годам!

Уважаемые  несвижане  и жители района!

Уходит в историю 2018-й год. Для Несвижчины он был непростым, но в тоже время  богатым на хорошие  события. Стремясь работать честно и добросовестно, мы прожили его достойно.

Ритмично, обновляя ассортимент и расширяя рынки сбыта, работало в уходящем году большинство промышленных предприятий района.

Используя интенсивные технологии и высокопроизводительную технику, в очень непростых, сложных погодных условиях достойных результатов добились труженики полей и животноводы района.

Высокое качество производимой сельхозпродукции явилось основой успешной работы перерабатывающих предприятий нашего района.

Многое было сделано и строительными организациями: возводились новые и реконструировались действующие объекты производственного и социального назначения.

Успешно в уходящем году работали учреждения социальной сферы, торговли, бытового обслуживания. Динамично развивался частный бизнес.

Огромное спасибо всем за труд!

Дорогие друзья! 2019 год ставит перед нами новые задачи. И сегодня только используя в полной мере имеющиеся у нас знания, энергию и творческий подход, можно гарантировать практическую реализацию социально-значимых программ, а в конечном итоге — повышение уровня нашей жизни.

Новый год — удивительный праздник исполнения самых заветных желаний. Мы всегда встречаем его со светлыми чувствами и добрыми надеждами.

Пусть наступающий год станет годом добрых перемен, новых достижений и побед. Пусть вместе с Новым годом в вашей жизни поселятся: на работе —  удача, в доме — уют, а на душе — радость.

С Новым 2019 годом!

Несвижский районный

исполнительный комитет.

Несвижский районный

Совет депутатов.

 

З Новым  годам, дарагія  землякі!

Прыміце самыя сардэчныя віншаванні з надыходзячым Новым годам! Жадаю вам моцнага здароўя, удачы, святла і радасці,  шчырых усмешак і добрага  настрою! Няхай 2019-ы год  прынясе кожнаму поспех ва ўсіх справах і пачынаннях, падорыць новыя ідэі і дапаможа ажыццявіць іх.

У вашых сем’ях няхай пануюць мір і ўзаемаразуменне, а любоў блізкіх сагравае, дорыць спакой і шчасце. Няхай добрымі будуць кожнае  імгненне, кожны дзень і ўвесь новы год!

З павагай Мікалай РАДАМАН,

член Савета Рэспублікі

Нацыянальнага сходу

Рэспублікі Беларусь,

старшыня

СВК “Агракамбінат Сноў”.

 

Паважаныя

жыхары

Нясвіжчыны!

Ад усёй душы віншую вас з Новым годам! Новы год — гэта асаблівае свята: ён дорыць надзею на шчасце і шанцаванне, нясе радасць новых пачынанняў. Адыходзячы год быў насычаны важнымі падзеямі і здзяйсненнямі, няхай жа і той, што наступае, бу-дзе не менш удалым і цікавым. Жадаю вам у новым годзе моцнага здароўя, шчасця, душэўнага спакою, упэўненасці ў сваіх сілах і аптымізму. Няхай заўсёды з вамі будуць вашы родныя і сябры, а ў вашых дамах пануюць любоў, дабрабыт і ўзаемаразуменне.

З павагай Алена АНІСІМ,

дэпутат Палаты

прадстаўнікоў

Нацыянальнага сходу

Рэспублікі Беларусь.

 

Дорогие  жители  Несвижчины!

Совсем скоро вместе с боем часов начнется новая страница жизни каждого из нас.  Наступит самое волшебное время — время добрых надежд и трепетных ожиданий, время чуда и волшебства, время, когда мы предаемся воспоминаниям вместе с близкими нам людьми, подводим определенные итоги, радостно смотрим в будущее и готовимся к добрым переменам.

Каким будет наступающий год, зависит от нас самих. Поэтому, прежде всего, хочу пожелать всем вам крепкого здоровья, веры в себя и свои силы, чтобы Новый 2019 год стал годом реализации самых смелых решений, открытий новых горизонтов и достижения новых вершин, чтобы он вошел в дома каждого с миром, согласием и добром.  Пусть в Новом году умножится счет радостных мгновений, а рядом будут родные люди и тепло семейного очага.

Счастливого Нового года и исполнения всех желаний!

С уважением

Людмила ВИТКО,

депутат Минского

областного Совета

депутатов, директор

Несвижской центральной районной библиотеки

им. П. Пронузо.


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Уважаемые  несвижане  и жители района! Уходит в историю 2018-й год. Для Несвижчины он был непростым, но в тоже время  богатым
 
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