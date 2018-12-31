Віншуем з Новым годам!

Уважаемые несвижане и жители района!
Уходит в историю 2018-й год. Для Несвижчины он был непростым, но в тоже время богатым на хорошие события. Стремясь работать честно и добросовестно, мы прожили его достойно.
Ритмично, обновляя ассортимент и расширяя рынки сбыта, работало в уходящем году большинство промышленных предприятий района.
Используя интенсивные технологии и высокопроизводительную технику, в очень непростых, сложных погодных условиях достойных результатов добились труженики полей и животноводы района.
Высокое качество производимой сельхозпродукции явилось основой успешной работы перерабатывающих предприятий нашего района.
Многое было сделано и строительными организациями: возводились новые и реконструировались действующие объекты производственного и социального назначения.
Успешно в уходящем году работали учреждения социальной сферы, торговли, бытового обслуживания. Динамично развивался частный бизнес.
Огромное спасибо всем за труд!
Дорогие друзья! 2019 год ставит перед нами новые задачи. И сегодня только используя в полной мере имеющиеся у нас знания, энергию и творческий подход, можно гарантировать практическую реализацию социально-значимых программ, а в конечном итоге — повышение уровня нашей жизни.
Новый год — удивительный праздник исполнения самых заветных желаний. Мы всегда встречаем его со светлыми чувствами и добрыми надеждами.
Пусть наступающий год станет годом добрых перемен, новых достижений и побед. Пусть вместе с Новым годом в вашей жизни поселятся: на работе — удача, в доме — уют, а на душе — радость.
С Новым 2019 годом!
Несвижский районный
исполнительный комитет.
Несвижский районный
Совет депутатов.
З Новым годам, дарагія землякі!
Прыміце самыя сардэчныя віншаванні з надыходзячым Новым годам! Жадаю вам моцнага здароўя, удачы, святла і радасці, шчырых усмешак і добрага настрою! Няхай 2019-ы год прынясе кожнаму поспех ва ўсіх справах і пачынаннях, падорыць новыя ідэі і дапаможа ажыццявіць іх.
У вашых сем’ях няхай пануюць мір і ўзаемаразуменне, а любоў блізкіх сагравае, дорыць спакой і шчасце. Няхай добрымі будуць кожнае імгненне, кожны дзень і ўвесь новы год!
З павагай Мікалай РАДАМАН,
член Савета Рэспублікі
Нацыянальнага сходу
Рэспублікі Беларусь,
старшыня
СВК “Агракамбінат Сноў”.
Паважаныя
жыхары
Нясвіжчыны!
Ад усёй душы віншую вас з Новым годам! Новы год — гэта асаблівае свята: ён дорыць надзею на шчасце і шанцаванне, нясе радасць новых пачынанняў. Адыходзячы год быў насычаны важнымі падзеямі і здзяйсненнямі, няхай жа і той, што наступае, бу-дзе не менш удалым і цікавым. Жадаю вам у новым годзе моцнага здароўя, шчасця, душэўнага спакою, упэўненасці ў сваіх сілах і аптымізму. Няхай заўсёды з вамі будуць вашы родныя і сябры, а ў вашых дамах пануюць любоў, дабрабыт і ўзаемаразуменне.
З павагай Алена АНІСІМ,
дэпутат Палаты
прадстаўнікоў
Нацыянальнага сходу
Рэспублікі Беларусь.
Дорогие жители Несвижчины!
Совсем скоро вместе с боем часов начнется новая страница жизни каждого из нас. Наступит самое волшебное время — время добрых надежд и трепетных ожиданий, время чуда и волшебства, время, когда мы предаемся воспоминаниям вместе с близкими нам людьми, подводим определенные итоги, радостно смотрим в будущее и готовимся к добрым переменам.
Каким будет наступающий год, зависит от нас самих. Поэтому, прежде всего, хочу пожелать всем вам крепкого здоровья, веры в себя и свои силы, чтобы Новый 2019 год стал годом реализации самых смелых решений, открытий новых горизонтов и достижения новых вершин, чтобы он вошел в дома каждого с миром, согласием и добром. Пусть в Новом году умножится счет радостных мгновений, а рядом будут родные люди и тепло семейного очага.
Счастливого Нового года и исполнения всех желаний!
С уважением
Людмила ВИТКО,
депутат Минского
областного Совета
депутатов, директор
Несвижской центральной районной библиотеки
им. П. Пронузо.