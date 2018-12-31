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Поздравление от руководства области с Новым Годом!

31.12.2018 22:40 — Разное | Савецкае Палессе (Ганцевичи)  
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Дорогие земляки!

Поздравление от руководства области с Новым Годом!Примите самые добрые поздравления с наступающим 2019 годом!

Уходящий год был интересным, насыщенным и в целом удачным – как для страны, так и для Брестчины. Нам есть о чем вспоминать, нам есть чем гордиться.

Многое удалось сделать в экономике и в социальной сфере. Мы открывали новые производства и детские сады, создавали новые рабочие места и реконструировали объекты здравоохранения, культуры и спорта. Как настоящие хозяева своей малой родины, наводили чистоту, порядок и уют в общем доме, проявляли ответственность, дисциплинированность и организованность на работе.

Сегодняшние достижения – результат вашего ежедневного напряженного труда. Поэтому искренне благодарим всех тех, кто добросовестно работал на поле и у станка, строил дома и защищал Отечество, создавал проекты и учил детей, готовил концерты и лечил больных. Только вместе, работая на благо общества, мы можем справиться с любыми трудностями и достичь всего, о чем мечтаем.

Так уж водится: в новый год принято вступать с новыми планами и надеждами. Так пусть же они непременно сбываются! Пусть каждый новый день наполняется реальными делами на благо брестской земли и всех ее жителей!

Дорогие друзья!

От всей души желаем каждому из вас радостно встретить волшебные праздники, в окружении близких и родных. Крепкого вам здоровья, сердечного тепла, оптимизма и удачи во всех начинаниях! Будьте счастливы и любимы!

Брестский областной исполнительный комитет
Брестский областной Совет депутатов

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Дорогие земляки! Примите самые добрые поздравления с наступающим 2019 годом! Уходящий год был интересным, насыщенным и в целом удачным –
 
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