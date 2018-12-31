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«Молодежка» — призер областного конкурса!

31.12.2018 — Разное | Нясвижскiя навiны  
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В декабре в Минске состоялось подведение итогов областного конкурса проектов в сфере реализации государственной молодежной политики в Минской области. Диплом за второе место в номинации «Профилактика правонарушений в молодежной среде» получил Несвижский городской молодежный центр. В рамках закрытия третьего трудового семестра  благодарностью областного комитета ОО «БРСМ» был отмечен командир студенческого сельскохозяйственного отряда «Агропозитив» Сергей Протасевич.

«Молодежка» — призер областного конкурса!

Диплом призера областного конкурса директору Несвижского городского молодежного центра Людмиле Матусевич вручает заместитель начальника УВД Минского облисполкома — начальник милиции общественной безопасности полковник милиции Виталий Козлов

«Молодежка» — призер областного конкурса!

Активист союза молодежи Сергей Протасевич с Благодарностью областного комитета ОО «БРСМ»

Наталья ЕРМОШЕНКО.


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Теги: Минск
 
 
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В декабре в Минске состоялось подведение итогов областного конкурса проектов в сфере реализации государственной молодежной политики в Минской области. Диплом
 
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