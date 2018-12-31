«Молодежка» — призер областного конкурса!

В декабре в Минске состоялось подведение итогов областного конкурса проектов в сфере реализации государственной молодежной политики в Минской области. Диплом за второе место в номинации «Профилактика правонарушений в молодежной среде» получил Несвижский городской молодежный центр. В рамках закрытия третьего трудового семестра благодарностью областного комитета ОО «БРСМ» был отмечен командир студенческого сельскохозяйственного отряда «Агропозитив» Сергей Протасевич.
Диплом призера областного конкурса директору Несвижского городского молодежного центра Людмиле Матусевич вручает заместитель начальника УВД Минского облисполкома — начальник милиции общественной безопасности полковник милиции Виталий Козлов
Активист союза молодежи Сергей Протасевич с Благодарностью областного комитета ОО «БРСМ»
Наталья ЕРМОШЕНКО.