1 января. События и люди

Название "январь" (лат. Januarius) месяц получил, по преданию, от римского царя Нумы Помпилия в честь римского бога Януса, олицетворявшего начало двуликого бога, который одним ликом смотрит в прошлое, другим - в будущее.

ПРАЗДНИКИ:

Новый год.

Всемирный день мира.

Куба - День освобождения.

Камерун - День Независимости.

ПРИМЕТЫ:

Если небо звёздное - к урожаю ягод. На Новый год гости - весь год гости. Не разрешалось в первый день года выполнять тяжёлую и грязную работу, особенно выносить мусор, иначе весь год пройдёт в тяжёлом труде без отдыха.

РОДИЛИСЬ:

1752 Бетси РОСС, американская швея, которая, согласно легенде, сшила первый американский флаг. Генерал ВАШИНГТОН показал ей эскиз флага, на котором были изображены шестиугольные звёзды. Имея при себе ножницы, Бетси наглядно продемонстрировала, что пятиконечные звёзды гораздо лучше, вырезав их одним движением.

1863 Пьер де КУБЕРТЕН, родоначальник современных Олимпийских игр.

1879 Уильям ФОКС, американский прокатчик и продюсер (родом из Венгрии), основатель кинокомпании "ХХ век Фокс".

1912 Ким ФИЛБИ (Харолд Адриан РАССЕЛЛ), легендарный разведчик.

1919 Джером Дэвид СЭЛИНДЖЕР, американский писатель. Он говорил: "Плохая репутация от хорошей отличается только отсутствием алиби".

1931 Анатолий Владимирович РОМАШИН, российский актёр. Умер в результате несчастного случая в 2000 году - на актёра неожиданно упало дерево, которое он в тот момент срезал бензопилой.

1939 Мишель (Жослин Ивонн Рене) МЕРСЬЕ, французская актриса ("Анжелика"). Карьера Мишель началась с визита к хирургу, ей сделали вполне удачную пластическую операцию, чтобы она, бедняжка, не была полным двойником известной в то время Джины Лолобриджиды.

1941 Сергей Каюмович ШАКУРОВ, российский актёр. Его отец держал в Москве псарню на 16 охотничьих собак.

1973 Екатерина Валерьевна РЕДНИКОВА, российская актриса.

1981 Антон Юрьевич ПРИВОЛЬНОВ, российский телеведущий («Контрольная закупка»). У него сын Платон.

СОБЫТИЯ:

1700 В России был введён юлианский календарь. Точность Юлианского календаря была невысока: каждые 128 лет накапливался один дополнительный день. Поэтому в 1918 году в России был введён григорианский календарь, с поправкой на «накопившиеся» с VII века 13 суток, который действует у нас и поныне.

1907 Президент США Теодор РУЗВЕЛЬТ пожал в этот день руку 8.513 людям (рекорд для государственных деятелей).

1927 В Массачусетсе (США) впервые в мире была введена обязательная автомобильная страховка.

1881 Согласно классике, доктор Джон ВАТСОН познакомился с Шерлоком ХОЛМСОМ.

1932 Был пущен в строй Нижегородский автомобильный завод им. Молотова (ныне ГАЗ).

1935 В Турции были введены фамилии и отменены титулы.

1935 Согласно роману Владимира НАБОКОВА, в этот день родилась ЛОЛИТА (Долорес ГРЕЙЗ).

1955 Центральное телевидение СССР перешло на ежедневное вещание.

1968 На Первом канале телевидения СССР впервые вышла информационная программа «Время». В качестве музыкальной темы заставки программы звучит мелодия «Время, вперёд!» Георгия Свиридова.

1982 Легендарная группа "АВВА" дала в Стокгольме свой последний концерт. В тот же день в шведской прессе появились заметки о том, что одна из солисток группы является немецкой шпионкой.

1993 Чехословакия распалась на Чехию и Словакию.

1993 Начал вещание информационный телеканал EURONEWS.

1999 В 11 из 15 стран ЕС была введена в безналичные расчёты Единая европейская валюта - евро. В связи с этим банки Австрии и Франции всем детям, родившимся 1 января 1999 года, положили на счёт по 100 евро. Больше всех повезло австрийскому гражданину Леону ДЗАНАНОВИЧУ, который появился на свет в Инсбруке ровно в полночь. Из любви к круглым датам и цифрам на его счёт перевели 5 тыс. евро.

2013 В давке у стадиона в г. Абиджане (Кот-д’Ивуар), начавшейся после новогоднего фейерверка, погибло не менее 60 человек.

2017 Генеральным секретарем ООН стал Антониу ГУТЕРРЕШ.