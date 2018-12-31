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Новогоднее обращение Президента Александра Лукашенко к белорусскому народу

01.01.2019 — Разное | Вороновская газета  
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Дорогие друзья!
 
Наступает самое удивительное время в году, когда прошлое, настоящее и будущее сливаются в одно мгновение. И остаются всего лишь секунды, чтобы оценить то, что сделано, подумать о том, что предстоит.
 
Это время согревает и радует сердца, объединяет нас в самых лучших чувствах и ожиданиях.
 
Традиционно семьями, вместе с родными, близкими, друзьями вы собрались за праздничным столом.
 
Конечно же, самые счастливые среди нас – наши дети. У школьников долгожданные каникулы.
 
И моя просьба к вам, ребята: не забывайте, что у вас есть родители, бабушки, дедушки. Пригласите их на культурные, спортивные мероприятия. Ну просто проведите время вместе. Этим вы подарите им немало счастливых минут.
 
Вместе с нами в это праздничное время наше будущее – молодежь. То, какой мы увидим Беларусь завтра, зависит от каждого из вас. Это вы должны сохранить и приумножить созданное.
 
Сегодня стране особенно нужны ваши интеллект и энергия.
 
Помните: никто, никогда и нигде не будет любить и беречь вас так, как дома.
 
Но особую теплоту своих слов я направляю вам, труженикам полей и заводов, нашей интеллигенции, защитникам Отечества, старшему поколению и старикам. Всем, кто создал на благодатной белорусской земле первое суверенное и независимое государство, продолжает творить его настоящее. Мы должны укрепить свою государственность на принципах честности и справедливости и именно такой сохранить страну для детей и внуков.
 
Уходящий год помог нам особенно прочувствовать связь с родной землей.
 
Он стал первым в трилогии «Малой родины». Напомнил, где те родники, питающие нас силой и энергией.
 
Вернул к истокам. Туда, где по-особому бьется сердце, где вспоминается самое сокровенное.
 
Мы объединились в стремлении сделать каждый уголок Беларуси не просто красивым, а образцовым.
 
И в наступающем году нам предстоит сделать все, чтобы страна утопала в зелени и цветах, вдохновляла на творчество и созидание, чтобы нам всегда хотелось вернуться домой.
 
Я не могу обойти вниманием тех, кто сейчас на посту: хранителей наших жизней, людей, обеспечивающих военную и экономическую безопасность Беларуси. Огромное вам спасибо за службу и преданность делу!
 
Уходит 2018 год…
 
Для каждого из нас он сложился по-разному. Мы теряли родных и близких, обретали новых друзей, рожали и растили детей. Все, как обычно в жизни. Но главное – мы сохранили мирное небо для белорусов и в глазах наших детей нет страха и безысходности от войны.
 
Давайте все вместе беречь эту величайшую ценность.
 
В уходящие мгновения старого года мы всматриваемся в очертания нового, 2019 года.
 
Это год 75-летия освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков.
 
Это год 25-летия Основного Закона Беларуси.
 
Это год II Европейских игр.
 
Это будет год тяжелого труда, побед и поражений. Вместе мы способны творить невозможное. Мы обязательно преодолеем преграды и обеспечим будущее нашей Родины.
 
Дорогие белорусы, гости нашей страны!
 
Счастья и добра вам, вашим близким, вашим детям!
 
Пусть наша родная Беларусь, красивая своими природными богатствами, величественная своим высокодуховным и культурным наследием, сильная своим мудрым, добрым, трудолюбивым народом, всегда процветает, живет в мире и согласии.
 
С Новым годом, дорогие друзья!
 
 
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Дорогие друзья!   Наступает самое удивительное время в году, когда прошлое, настоящее и будущее сливаются в одно мгновение. И остаются всего лишь секунды, чтобы...
 
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