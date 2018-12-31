Новогоднее поздравление от SlutskGorod. Видео

Практически каждый год мы стараемся снимать новогодний ролик. В эти несколько минут видео хочется вместить всё: благодарность, пожелания, подведение итогов.

Сложно передать словами, что мы чувствуем, какая огромная сила и поддержка ощущается от наших читателей. В ответ мы искренне желаем им только всего самого доброго и настоящего.

Обещаем быть честными, простыми и открытыми - в первую очередь, перед самими собой, потому что без этого не возможна честность с другими. Мы будем стараться всегда оставаться людьми и оправдывать ваше доверие в самых непростых жизненных ситуациях.

Будьте счастливы в самом широком смысле этого слова! Берегите друг друга и держитесь вместе! С Новым годом!

Ваш SlutskGorod