|
Новогоднее поздравление от SlutskGorod. Видео
01.01.2019 — Разное | Слуцк Город
Практически каждый год мы стараемся снимать новогодний ролик. В эти несколько минут видео хочется вместить всё: благодарность, пожелания, подведение итогов.
Сложно передать словами, что мы чувствуем, какая огромная сила и поддержка ощущается от наших читателей. В ответ мы искренне желаем им только всего самого доброго и настоящего.
Обещаем быть честными, простыми и открытыми - в первую очередь, перед самими собой, потому что без этого не возможна честность с другими. Мы будем стараться всегда оставаться людьми и оправдывать ваше доверие в самых непростых жизненных ситуациях.
Будьте счастливы в самом широком смысле этого слова! Берегите друг друга и держитесь вместе! С Новым годом!
Ваш SlutskGorod
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Практически каждый год мы стараемся снимать новогодний ролик. В эти несколько минут видео хочется вместить всё: благодарность, пожелания, подведение итогов.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)