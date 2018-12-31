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Брест встретил своё тысячелетие 1 января 2019 года

01.01.2019 06:38 — Разное | Виртуальный Брест  
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1 января 2019 года не просто Новый Год для Бреста. Эта дата - символическое начало Тысячелетия города. С этим событием брестчан поздравил председатель городского исполнительного комитета Александр Рогачук.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news62114.php

Брест встретил своё тысячелетие 1 января 2019 года

Уже традиционно обошлось без снега, но хорошо хоть и без дождя - лёгкий, но совсем небольшой морозец пришёлся как нельзя кстати к празднику.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news62114.php

Брест встретил своё тысячелетие 1 января 2019 года

На новогоднюю дискотеку собрались сотни брестчан, и веселились до утра...

 
Теги: Брест
 
 
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1 января 2019 года не просто Новый Год для Бреста. Эта дата - символическое начало Тысячелетия города. С этим событием брестчан поздравил председатель городского...
 
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