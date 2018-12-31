Брест встретил своё тысячелетие 1 января 2019 года

1 января 2019 года не просто Новый Год для Бреста. Эта дата - символическое начало Тысячелетия города. С этим событием брестчан поздравил председатель городского исполнительного комитета Александр Рогачук .



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Уже традиционно обошлось без снега, но хорошо хоть и без дождя - лёгкий, но совсем небольшой морозец пришёлся как нельзя кстати к празднику.



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На новогоднюю дискотеку собрались сотни брестчан, и веселились до утра...