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Брест встретил своё тысячелетие 1 января 2019 года
01.01.2019 06:38 — Разное | Виртуальный Брест
1 января 2019 года не просто Новый Год для Бреста. Эта дата - символическое начало Тысячелетия города. С этим событием брестчан поздравил председатель городского исполнительного комитета Александр
Уже традиционно обошлось без снега, но хорошо хоть и без дождя - лёгкий, но совсем небольшой морозец пришёлся как нельзя кстати к празднику.
На новогоднюю дискотеку собрались сотни брестчан, и веселились до утра...
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1 января 2019 года не просто Новый Год для Бреста. Эта дата - символическое начало Тысячелетия города. С этим событием брестчан поздравил председатель городского...
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