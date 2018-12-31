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Лукашенко в поздравлении Путину отметил, что Союзное государство состоялось
01.01.2019 — Разное | Mir24.TV Belarus
Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил своего российского коллегу Владимира Путина с Новым годом и Рождеством Христовым, сообщает
Он отметил, что союз двух народов состоялся, несмотря на «непростой путь».
«В наступающем году мы отмечаем знаменательную дату – 20-летие со дня подписания Договора о создании Союзного государства», – сказал Лукашенко.
Воля народов двух стран к единению, убежден белорусский лидер, послужит «прочным основанием для интеграционного строительства, многопланового сотрудничества и формирования общей новейшей истории».
Ранее Путин в своем поздравлении Лукашенко
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Президент Беларуси поздравил российского коллегу с Новым годом и Рождеством Христовым.
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