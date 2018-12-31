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Лукашенко в поздравлении Путину отметил, что Союзное государство состоялось

01.01.2019 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил своего российского коллегу Владимира Путина с Новым годом и Рождеством Христовым, сообщает БЕЛТА.

Он отметил, что союз двух народов состоялся, несмотря на «непростой путь».

«В наступающем году мы отмечаем знаменательную дату – 20-летие со дня подписания Договора о создании Союзного государства», – сказал Лукашенко.

Воля народов двух стран к единению, убежден белорусский лидер, послужит «прочным основанием для интеграционного строительства, многопланового сотрудничества и формирования общей новейшей истории».

Ранее Путин в своем поздравлении Лукашенко отметил, что сотрудничество между Россией и Беларусью развивается плодотворно. Это политическая, экономическая, гуманитарная и другие сферы, а также взаимодействие в рамках Союзного государства, Евразийского экономического союза (ЕАЭС), СНГ и ОДКБ.



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Президент Беларуси поздравил российского коллегу с Новым годом и Рождеством Христовым.
 
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