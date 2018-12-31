Лукашенко в поздравлении Путину отметил, что Союзное государство состоялось

Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил своего российского коллегу Владимира Путина с Новым годом и Рождеством Христовым, сообщает БЕЛТА .

Он отметил, что союз двух народов состоялся, несмотря на «непростой путь».

«В наступающем году мы отмечаем знаменательную дату – 20-летие со дня подписания Договора о создании Союзного государства», – сказал Лукашенко.

Воля народов двух стран к единению, убежден белорусский лидер, послужит «прочным основанием для интеграционного строительства, многопланового сотрудничества и формирования общей новейшей истории».