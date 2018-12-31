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Прогноз по валютам: как вырастет доллар в январе?

01.01.2019 05:23 — Разное | Myfin  
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Прогноз по валютам: как вырастет доллар в январе?
фото: Myfin.by

Прогноз по валютам: как вырастет доллар в январе?

– Что касается первой половины января, то там мало рабочих дней и на бирже будет небольшая активность. Рынок может быть «тонким», когда объемы торгов меньше, чем обычно. В таких условиях одна крупная сделка может сильно повлиять на котировки, поэтому вероятно, что в начале января могут произойти заметные колебания курсов валют в любую сторону.

 
Теги: Курсы валют
 
 
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