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Прогноз по валютам: как вырастет доллар в январе?
– Что касается первой половины января, то там мало рабочих дней и на бирже будет небольшая активность. Рынок может быть «тонким», когда объемы торгов меньше, чем обычно. В таких условиях одна крупная сделка может сильно повлиять на котировки, поэтому вероятно, что в начале января могут произойти заметные колебания
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Традиционно в начале года белорусский рубль немного снижается к корзине. Ждать ли повторения этой динамики в начале 2019 года?
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