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"Это будет год тяжелого труда". Выступление Лукашенко напомнило хит Слепакова
Фото: president.gov.by
Александр Лукашенко обратил внимание на то, что 2018 год «для каждого из нас сложился по-разному». «Мы теряли родных и близких, обретали новых друзей, рожали и растили детей. Все, как обычно в жизни. Но главное — мы сохранили мирное небо для белорусов и в глазах наших детей нет страха и безысходности от войны, — сказал Александр Лукашенко.
По его мнению, 2019 год будет годом «тяжелого труда, побед и поражений». «Вместе мы способны творить невозможное. Мы обязательно преодолеем преграды и обеспечим будущее нашей Родины», — сказал глава государства.
Президент отметил, что на нынешний год приходится 75-летие освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков, а также II Европейские игры.
«Но особую теплоту своих слов я направляю вам, труженикам полей и заводов, нашей интеллигенции, защитникам Отечества, старшему поколению и старикам. Всем, кто создал на благодатной белорусской земле первое суверенное и независимое государство, продолжает творить его настоящее. Мы должны укрепить свою государственность на принципах честности и справедливости и именно такой сохранить страну для детей и внуков», — отметил президент.
Белорусский лидер добавил, что «в наступающем году нам предстоит сделать все, чтобы страна утопала в зелени и цветах, вдохновляла на творчество и созидание, чтобы нам всегда хотелось вернуться домой».
«Пусть наша родная Беларусь, красивая своими природными богатствами, величественная своим высокодуховным и культурным наследием, сильная своим мудрым, добрым, трудолюбивым народом, всегда процветает, живет в мире и согласии», — резюмировал президент, пишет
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Президент поздравил белорусов с наступившим 2019-м годом.
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