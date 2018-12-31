"Это будет год тяжелого труда". Выступление Лукашенко напомнило хит Слепакова

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обратил внимание на то, что 2018 год— сказал Александр Лукашенко.По его мнению, 2019 год будет годом— сказал глава государства.Президент отметил, что на нынешний год приходится 75-летие освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков, а также II Европейские игры.— отметил президент.Белорусский лидер добавил, что «в наступающем году нам предстоит сделать все, чтобы страна утопала в зелени и цветах, вдохновляла на творчество и созидание, чтобы нам всегда хотелось вернуться домой».— резюмировал президент, пишетЧитателиотмечают, что по-сути выступление президента свелось к перепевке песни российского шоумена