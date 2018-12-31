Лукашенко в новогоднем поздравлении: Это будет год тяжелого труда, побед и поражений

Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил белорусов с Новым годом, заметив, что это будет год "тяжелого труда, побед и поражений".

"Уходит 2018 год… Для каждого из нас он сложился по-разному. Мы теряли родных и близких, обретали новых друзей, рожали и растили детей. Все, как обычно в жизни. Но главное – мы сохранили мирное небо для белорусов и в глазах наших детей нет страха и безысходности от войны", - сказал А.Лукашенко.

"Давайте все вместе беречь эту величайшую ценность", - подчеркнул он.

Как отметил президент, "в уходящие мгновения старого года мы всматриваемся в очертания нового, 2019 года".

"Это год 75-летия освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков. Это год 25-летия Основного Закона Беларуси. Это год II Европейских игр", - сказал он.

"Это будет год тяжелого труда, побед и поражений. Вместе мы способны творить невозможное. Мы обязательно преодолеем преграды и обеспечим будущее нашей Родины", - заметил глава государства.

Он пожелал белорусам и их близким счастья и добра.

"Пусть наша родная Беларусь, красивая своими природными богатствами, величественная своим высокодуховным и культурным наследием, сильная своим мудрым, добрым, трудолюбивым народом, всегда процветает, живет в мире и согласии", - добавил А.Лукашенко.