ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Лукашенко в новогоднем поздравлении: Это будет год тяжелого труда, побед и поражений

01.01.2019 00:31 — Разное | Интерфакс  
Размер текста:
A
A
A

Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил белорусов с Новым годом, заметив, что это будет год "тяжелого труда, побед и поражений".

"Уходит 2018 год… Для каждого из нас он сложился по-разному. Мы теряли родных и близких, обретали новых друзей, рожали и растили детей. Все, как обычно в жизни. Но главное – мы сохранили мирное небо для белорусов и в глазах наших детей нет страха и безысходности от войны", - сказал А.Лукашенко.

"Давайте все вместе беречь эту величайшую ценность", - подчеркнул он.

Как отметил президент, "в уходящие мгновения старого года мы всматриваемся в очертания нового, 2019 года".

"Это год 75-летия освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков.  Это год 25-летия Основного Закона Беларуси. Это год II Европейских игр", - сказал он.

"Это будет год тяжелого труда, побед и поражений. Вместе мы способны творить невозможное. Мы обязательно преодолеем преграды и обеспечим будущее нашей Родины", - заметил глава государства.

Он пожелал белорусам и их близким счастья и добра.

"Пусть наша родная Беларусь, красивая своими природными богатствами, величественная своим высокодуховным и культурным наследием, сильная своим мудрым, добрым, трудолюбивым народом, всегда процветает, живет в мире и согласии", - добавил А.Лукашенко.

 
 
Ссылка на источник 35
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил белорусов с Новым годом, заметив, что это будет год "тяжелого труда, побед и поражений". "Уходит 2018 год… Для...
 
Новости дня
Новости разные
 
Новогоднее обращение Президента Александра Лукашенко к белорусскому народу
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

31.12.2018
Полесская правда
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Светлы шлях
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Soligorsk News
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Голас Касцюкоушчыны
Новы дзень (Жлобин)
01.01.2019
Mir24.TV Belarus
Вороновская газета
Полымя
Единство
Слуцк Город

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика