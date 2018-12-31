Преображение от визажиста. Делаем макияж матери пятерых детей

«Я мама пятерых детей. Последние годы жила под девизом: „Главное на свете — дети!“ Довольствуясь социальной ролью домохозяйки и матери, я стремилась быть счастливой. Однако всецело погрузившись в изучение теории и практики домоведения, не ощущала своей полезности и уникальности. Уже к 35 годам моя самооценка снизилась и возникло чувство беспомощности и тревоги. Думаю, женщина не может быть только женой и матерью, пусть даже многодетной. Сложившаяся ситуация заставила меня обратить внимание на новые „двери возможностей“: я хочу стать участницей проекта и получить помощь визажиста» — такое письмо с прислала в редакцию читательница LADY.TUT.BY Светлана Зимницкая.

Комментарий визажиста Садаф Володько :





— У Светланы правильные черты лица: открытое подвижное веко, густые брови и правильная симметрия. Единственный нюанс — следы постакне в виде небольших бугорков на коже. Моя задача как мастера заключается в нивелировании этого недостатка и в подчеркивании достоинств лица героини.

Начинаем макияж, конечно же, с увлажнения кожи лица. Для этих целей используем сыворотку от корейского бренда Missha: она быстро и глубоко увлажняет лицо, не создавая неприятного ощущения пленки.









Оставляем сыворотку впитываться на пять минут, после чего приступаем к нанесению тонального покрытия. В случае Светланы я не использую облегченные или сияющие текстуры, поскольку они только подчеркнут неровный рельеф кожи. Я выбрала достаточно плотный и пигментированный тон от марки Paese Long Cover Fluid. У него сатиновый финиш, несмотря на свою плотность и высокую маскирующую способность, он не ощущается как маска на коже и легко распределяется как руками, так и кистью.









Следы усталости под глазами я скрою при помощи консилера от марки Missha. Очень важно наносить его не только на зону под глазами, но и на весь треугольник: между крылом носа, внешним и внутренним уголками глаза. Этот консилер не скатывается на морщинах и хорошо ложится на кожу.









Брови оформляю при помощи тинта Manly в светлом оттенке № 5. Беру кистью немного продукта и легким движением наношу тинт для достижения наиболее натурального эффекта. Для начала необходимо заполнить продуктом внешний край брови начиная от ее наивысшей точки, а потом плавно двигаясь к началу брови, работая уже только остатками тинта на кисти.









Для того чтобы сделать брови еще гуще, сохранив их натуральный вид, зафиксируем волоски при помощи геля для бровей от Anastassia Beverly Hills в оттенке Blonde. Зачесываем их вверх и по диагонали. Стоит отметить, что брови героини достаточно темные и холодные по сравнению с ее оттенком волос, что немного простит образ. Гель Blonde поможет немного осветлить волоски и добавить им приятной глазу теплоты.









Складку верхнего века и внешний угол глаза выделяем при помощи светло-коричневого оттенка кремовых теней от H&M, тщательно растушевывая их во избежание четких линий в макияже. Такой прием углубит и подчеркнет рельеф подвижного века.









На подвижное веко наносим тени бежевого нейтрального оттенка (также от H&M) в оттенке шампань, для того чтобы выровнять текстуру и перекрыть покраснения и мелкие сосуды. Поверх кремовых теней также на подвижное веко наносим сухой хайлайтер Smartgirl. Благодаря его деликатному сиянию веко героини будет выглядеть еще объемнее, а подложка в виде кремовых теней продлит его стойкость в несколько раз.





Кремовые тени в складке верхнего века также продублируем сухими текстурами того же оттенка, чтобы кремовый продукт не скатался. Такой прием позволит продлить стойкость макияжа. В качестве сухой текстуры для складки подвижного века я буду использовать скульптор из палетки Smashbox.









При помощи скульптора я также подчеркну нижнее веко, для того чтобы добавить ему объема и убрать эффект плоского лица, который дал нам консилер.

При помощи хайлайтера подчеркну нижнюю линию бровей и внутренний угол глаза. Не стоит пренебрегать последним приемом, поскольку он делает взгляд отдохнувшим и сияющим.





При помощи теней в темно-коричневом оттенке подчеркну верхний ресничный ряд, слегка растушевав границы. Такой прием сделает ресницы гуще, а глаз приобретет красивую миндалевидную форму.









Поскольку у героини очень светлый и теплый оттенок волос, ресницы мы оформим при помощи туши от Vivienne Sabo в тепло-коричневом оттенке. Таким образом, ресницы будут выглядеть более натурально.









При помощи скульптора из палетки Smashbox подчеркну скуловую кость. Наносить его буду чуть ниже кости, движениями вверх для достижения естественной тени на лице Светланы. Остатками продукта на кисти пройдусь по линии роста волос и слегка затемню крылья носа для того, чтобы сделать его визуально чуть уже.





Поверх скуловой кости, кончика носа и подбородка нанесу хайлайтер, чтобы подсветить эти участки и сделать их более объемными.





Румяна буду использовать в теплом персиковом оттенке Melba от Mac согласно теплому цветотипу нашей героини. Поскольку в этой зоне у героини также имеются следы от постакне в виде бугорков, текстура румян также, как и скульптора, матовая. Она не подчеркивает рельеф кожи. Наносить их буду на зону между скульптором и хайлайтером, не заходя близко к Т-зоне. Очень важно: скульптор, хайлайтер и румяна надо наносить движениями вверх, но ни в коем случае не уводя линии вниз, поскольку такие действия не только утяжелят ваше лицо, но и добавят вам как минимум несколько лет.









Губы я решила оформить при помощи двух продуктов. Контур подчеркну карандашом в холодном розовом оттенке чуть темнее оттенка губ героини, а остальную часть губ заполню при помощи помады от NYX в теплом бежевом оттенке.









В завершение на все лицо Светланы я нанесу пудру от MAC Mineralize, которая позволит не только продлить стойкость макияжа, но и окончательно скроет следы постакне на ее лице. Такой эффект «фотошопа» достигается благодаря мелкодисперсным светоотражающим частичкам в составе пудры.

До и после









Если вы так же, как и Светлана, хотите попасть к визажисту, жаждете перемен и готовы на эксперименты — напишите нам по адресу lina@tutby.com В письме расскажите Садаф о том, почему вам необходимо преображение.