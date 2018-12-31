От года Свиньи мы ждем…

Новый год уже на носу, и многие наверняка успели загадать самые заветные желания. Если верить гороскопам, символ наступающего года – Свинья, животное по натуре доброе и жизнерадостное – будет благосклонен ко всем знакам. Мы, в свою очередь, разыскали людей, родившихся в разное время непосредственно в год Свиньи, и узнали, чего же они ждут от своей покровительницы.

Людмила ЖИРИКОВА (1947 г.р.), г.п. Уваровичи:





– Как человек, родившийся в год Свиньи, жду от нее благосклонности. Конечно же, хочу прожить этот год от начала и до конца в крепком здравии, без огорчений и неприятностей. Очень хотелось бы, чтобы у моих родных и близких все было хорошо, мечты сбывались и планы осуществлялись. Своим землякам желаю благополучия, а любимой стране в преддверии 100-летия образования БССР – мира и процветания.

Нина КИЗИЦКАЯ (1959 г.р.), аг. Пенчин:





– Самым большим подарком к моему 60-летию будет рождение долгожданной внучки. К слову, ее появление на свет может совпасть с моим днем рождения. Очень хочется, чтобы наступающий год был полон хороших сюрпризов. Себе, своим близким и всем жителям района хочу пожелать, прежде всего, крепкого здоровья и удачи во всех делах и начинаниях.

Светлана КРИКУН (1971 г.р.), г.п. Уваровичи:





– В феврале 2019 года мы будем отмечать первую годовщину молодой семьи моей старшей дочери. Хочу пожелать им прожить вместе долгую и счастливую жизнь в любви и согласии. В наступающем году хочется видеть своего отца здоровым и полным сил, чтобы он как можно дольше был с нами рядом. Поэтому от Свинки жду здоровья, удачи, благосостояния и спокойствия. А для себя хочу попросить у символа года во всем стабильности, чтобы в семье царили тепло и взаимопонимание. Всем будакошелевцам желаю яркого Нового года и как можно больше радостных и счастливых дней.

Андрей БАТАЕВ (1983 г.р.), г. Буда-Кошелево:





– Я человек творческий и, разумеется, рассчитываю, что наступающий год будет таким же насыщенным на различные конкурсы и мероприятия. А еще очень надеюсь, что в «свой» год я осуществлю, наконец, давнюю мечту и организую творческий вечер, где смогу исполнить авторские композиции.

Алла ЯКУШЕВИЧ (1995 г.р.), г. Буда-Кошелево:





– От наступающего года, в первую очередь, жду размеренной жизни: 2018 выдался для меня насыщенным в плане переездов, дважды приходилось менять место жительства. Буквально пару недель назад я «осела» в новенькой квартире в арендном доме, чему безмерно рада. Надеюсь, 2019 год будет намного спокойнее. Ну и, как молодая мама, я, конечно, надеюсь, что мой любимый сын Андрюша никогда не будет болеть и в его жизни будут происходить только радостные события.

Лиза ПАЛУБЕЦ (2007 г.р.) вместе с сестрой Мариной (родилась в год Собаки), г. Буда-Кошелево:





– (Лиза) В следующем году планирую бросить все свои силы на учебу, особенно подтянуть математику, которая в этой четверти немного «подкачала».

– (Марина) А я планирую усиленно заниматься русским языком и в следующем году занять призовое место на олимпиаде по этому предмету. Кроме того, увлекаюсь ораторским искусством и надеюсь в наступающем году принять участие в каких-нибудь конкурсах чтецов. Также я занимаюсь легкой атлетикой и надеюсь на новые спортивные победы.

Марина КРАСНИК, Ольга ЧЕРНЯКОВА.

Фото авторов.