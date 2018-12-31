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Лучшее за 2018 год: индустриальные коттеджи, дома архитекторов и красивые дачи
В конце года мы решили вспомнить, какие необычные дома строились и продавались в 2018 году и что интересного предложили архитекторы и домостроительные комбинаты для частного сектора.
Индустриальные коттеджи
Сразу несколько крупных домостроительных комбинатов в этом году презентовали свои индустриальные коттеджи.
Всех
Еще одна компания, ООО «Современные бетонные конструкции»,
Одноэтажный дом представляет собой компактный дом со свободной планировкой для небольшой семьи. Его общая площадь — 94 м².
Двухэтажный коттедж придется по вкусу любителям прогрессивного дизайна и необычной архитектуры. В первую очередь мы отметили две выступающие консоли — по сути, верхний этаж нависает над первым. Такой «козырек» можно будет использовать как навес для автомобиля. Общая площадь коттеджа — 174 м².
Необычный проект компании Tamago сейчас на стадии завершения.
Завершить строительство пилотного дома планируется в 2019 году. Параллельно Tamago приступила к возведению хаус-ботов — плавучих домов. Их презентация намечена в новом году.
Дома архитекторов
В этом году мы интересовались — а в каких домах живут белорусские архитекторы?
Свой примечательный по архитектуре коттедж
Это шале в Самуэлево
Красивые дома на продажу
Среди сотен объявлений о продаже загородной недвижимости можно найти очень интересные и необычные дома. Вот самые красивые, на наш вкус.
Эту виллу мечты с видом на Дубровское водохранилище строил минский бизнесмен для себя. И мы ее никогда бы не увидели, если бы владелец не решил сменить белорусскую мечту на американскую и выставил дом на продажу. Дом двухуровневый, площадью 206 квадратных метров, из клееного бруса, под натуральной черепицей.
Интересный объект появился на берегу реки Вилии. Центр
В деревне Ловчицы в пяти километрах от озера Литовка (под Новогрудком) Игорь Царук построил
Необычные дачи
В этом году белорусы начали активно строить дома в садовых товариществах под Минском. Есть очень интересные варианты не только по цене, но и по архитектуре.
Этот дом построили на участке в садовом товариществе за деревней Задомля, недалеко от Кургана Славы. Общая площадь дома порядка 100 «квадратов». По признанию владельца, он изначально решил построить дом, который бы не был похож на окружающие «дачные шале». И у него это
У этого дома в дачном поселке под Минском есть все основания стать самым примечательным строением в округе. Он полностью
Самая высокая дача страны построена в садовом товариществе «Спектр-2001» недалеко от Минска и агрогородка Семково. Дом — пятиэтажный, но есть еще и подвал, в котором разместили сауну, бассейн с гидромассажем.
На REALTY.TUT.BY в этом году мы провели конкурс «Дачные истории». По итогам голосования
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Вспоминаем, какие необычные дома строились и продавались в 2018 году.
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