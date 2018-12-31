«Я не хочу детей и страдаю от этого». Психолог отвечают на вопрос читательницы

В проекте «Советы психологов» редакция LADY.TUT.BY публикует письма читательниц и читателей с комментарием психологов. Екатерина прислала обращение, в котором делится проблемой: она не хочет детей, но тем не менее страдает от своего выбора.





— Предыстория: моя семья была благополучной только с виду. Моя мать до безумия хотела замуж и ребенка, а мой отец… Я не знаю, чего он вообще хотел от жизни. Он ненавидел меня с момента моего рождения. Всё, что я от него получала, — побои, унижение и еще раз унижение. Он изменял матери, пока она сидела со мной, еще совсем маленькой. По его словам, я была самой тупой, уродливой и бездарной. Мать была загнана работой и домашними обязанностями. Всегда злая, раздраженная, все выходные проводила в уборке квартиры, но отцу всегда всё было не так: не то сварила, не туда поставила, не вовремя обратилась. Ко мне он обращался исключительно для того, чтобы за что-то отчитать и наорать. Доходило до абсурда: он мог обвести ручкой чайник на кухонном столе и подписать, что он должен стоять здесь, криками и битьем заставить меня снять одежду, которая ему не нравилась, потому что «я его позорю перед людьми»… Можно долго перечислять эти «прекрасные» моменты. Как следствие, меня до сих пор удивляет, что девушки хорошо общаются со своими отцами, созваниваются, разговаривают, для меня когда-то стало открытием, что так вообще, оказывается, можно. Для меня отец — это монстр, которого лучше бы не было в моей жизни.

В первый раз я вышла замуж в 18 лет за человека старше меня, только чтобы сбежать из дурдома, которым виделась моя семья. Решение было поспешным и необдуманным, я была слишком незрелой и не готовой к серьезным, долговременным отношениям. Развелась. Работала, поступила в университет в 22, чтобы сменить направление деятельности, одновременно пыталась понять, чего я все-таки хочу от жизни. У меня зрело море амбициозных планов, хотелось любви, денег, признания, наконец, вырваться из дома, который ненавижу, но не детей. «Решать проблемы по мере поступления» — так я думала на эту тему.

И вот мне почти 27, любовь встречена, университет почти окончен, я вроде как имею неплохой потенциал в своей профессии и хотела бы развиваться дальше. Все почти наладилось, и тут поступила та самая проблема. Любимый человек хочет детей. Лучше двух. А еще лучше — трех. А я не вписала детей в свой календарный план на жизнь, и теперь они туда катастрофически не помещаются.





Я никогда не восхищалась детьми, не сюсюкалась, напротив, избегала их. Меня бесит, когда дети кричат, когда плохо ведут себя в общественных местах, причем часто я понимаю, что скорее это я не права и слишком эмоционально реагирую. Боюсь, что мой собственный ребенок будет так же меня раздражать, я буду дергать его, как меня дергала мать. Мне кажется, что я не справлюсь и кроме своей жизни отравлю еще и жизнь всех окружающих, и жизнь этого ребенка, и он станет таким же несчастным, какой была я.

Я боюсь похоронить все свои амбиции, что ребенок отберет у меня время на становление в профессии и я останусь на задворках жизни. Ну и, конечно же, оглядываясь на свою семью, не могу до конца доверять мужчине. Многочисленные не самые позитивные примеры в обществе не добавляют мне оптимизма. Из всех моих друзей и знакомых я знаю только одну полноценную семью, которую рождение ребёнка укрепило и которая до сих пор не распалась (надеюсь, у них всё и дальше будет хорошо).

Я на 100% уверена, что, родив ребенка, я стану его заложницей, он свяжет меня по рукам и ногам, мне придется отказаться от всего остального, чего я хотела, и стать зависимой от мужчины. Мой избранник — полная противоположность моего отца, это ответственный человек, который уверен в том, что ему нужна семья, и он готов к этому морально и материально. Но я всё равно рисую в голове картины того, как я сижу в горах грязных подгузников с огромными мешками под глазами, с орущим ребенком, а мой муж, подобно моему отцу, отчитывает меня за то, что "жрать не приготовлено" и в "квартире не убрано", где его секс и почему я такая страшная, с растяжками и лишними кило. И хлопая дверью, уходит развлекаться с другими женщинами. При этом он никогда не давал повода думать о нем в таком ключе, скорее напротив: от него я видела только поддержку и понимание.

В этих фантазиях совсем не остается счастливым улыбкам ребенка и прочим радостным картинкам, которые должна воображать женщина. Я вообще никогда их не воображала. Я никогда не хотела детей и думала, что со временем что-то поменяется, «часики затикают» или что там должно произойти.





И в то же время я не могу сказать категоричное «нет». Сейчас я стала намного спокойнее относиться к чужим детям, иногда они кажутся мне милыми. В моих теперешних отношениях я периодически представляю, как бы выглядел наш ребенок, а что бы я ответила ему на тот или иной вопрос, а как бы поступила в той или иной ситуации. Но всё это разбивается о мои страхи, и всё мое нутро кричит: «Нет, я не готова, нет, не сейчас, а лучше никогда!». Я пыталась откровенно говорить со своим мужем об этом, он вроде как понимает меня, но видно, что это его задевает, он считает, что я ему не доверяю. Сейчас мы сошлись на том, что сперва нам нужно собственное жилье, а потом можно думать о детях. Но это реальная перспектива, рано или поздно это случится, и я должна буду дать ответ на вопрос «когда». Меня это пугает и иногда лишает сна по ночам. Я впадаю в истерики в ответ на любой намек о детях, даже шуточный, и могу сказать мужу «зря ты связался со мной, тебе нужна нормальная женщина, а не моральный инвалид, как я». Это точно не способствует укреплению наших отношений. Я всё понимаю, стараюсь сдерживаться, и мои переживания просто сгрызают меня изнутри. Я чувствую себя виноватой, неполноценной, и я боюсь будущего. Боюсь потерять человека, рядом с которым я счастлива, но так же боюсь, что ребёнок перечеркнёт всё в моей жизни и она снова превратится в ад.

Помогите. Я не знаю, как со всем этим справиться…

Комментарий психолога:





Анна Ефремова, психолог

Центра успешных отношений (Psycenter.by)

— Здравствуйте, Екатерина. Вы говорите, что не хотите детей, но в ваших словах много о страхе. Страшно потерять возможность самореализации в профессии, не справиться с воспитанием ребенка, быть похожей на отца, повторить судьбу матери, страх изменений в отношениях с любимым человеком и вообще потерять отношения. А также детская иррациональная вина за то, что была помехой в жизни родителей, и еще полученные в детстве убеждения о том, что дети — это тяжело.

Под страхом иметь детей прячется более глубинная причина — тревожность и отсутствие чувства безопасности, которая тянется из сложных отношений с родителями, когда сама не получала той заботы и любви, которая была так нужна. Опыт, принесенный из семьи, обернулся внутренними запретами на безусловное принятие себя, чувствами обиды и отвержения.

Да, ребенку может казаться, что именно его появление перечеркнуло жизнь родителей. Ребенок не может знать о том, что взрослые сами делают выбор — осознанно или нет. А также о том, что выбор предполагает ответственность.

Родители, будучи не в силах справиться со своими проблемами, срывались на вас и могли считать, что семья и ребенок — источник того, что их жизнь не удалась.

Вы имели не самый лучший пример поведения и отношения к вам родителей, однако несмотря на это, у вас все-таки получилось поступить по-взрослому, взять ответственность за свою жизнь и многое сделать для себя самостоятельно: поняв, что поспешили с замужеством, осознанно вышли из этих отношений, сделали усилие и поступили в университет. Вам хотелось многого, того, что не было получено и пережито в детстве. И у вас получается привлекать это в свою жизнь: любовь надежного мужчины, желание развиваться в профессии, опираясь на хороший потенциал.





От отсутствия или наличия детей, особенно в какие-то определенные сроки, не может зависеть счастье человека. И дети не могут быть единственным смыслом жизни, но их появление играет большую роль в более полном и объемном восприятии жизни. Однако если отсутствие детей станет результатом неосознанного выбора, это может обернуться сильным жизненным разочарованием.

Раньше вы категорически говорили «нет», понимая, что еще не можете дать малышу счастье. Это опять же проявление вашей ответственности. Еще нет готовности к появлению ребенка. И это нормально. Сначала нужно отогреться самой, взять ресурс того количества любви, чтобы было возможно поделиться им с малышом.

Сейчас, по вашим словам, категоричность смягчилась. Вы уже можете спокойно смотреть на чужих детей и даже представлять себе своего ребенка. Возможно, в это изменение внес вклад ваш любимый человек. Он — не ваш отец, он другой. Вы медленно, но верно привыкаете к состоянию надежной привязанности и стабильности, которую дает вам муж. Как вы думаете, почему он рядом с вами? Если ему нужна счастливая семья, он не будет вас торопить.

Посмотрите на себя. Кто вы? Какая вы? Иногда маленькая девочка, вздрагивающая от саднящих болью воспоминаний, а в реальности взрослая женщина, идущая своим путем, придерживаясь мудрого жизненного девиза «Решать проблемы по мере поступления».

Позвольте себе забыть воображаемые сроки, не торопиться с решением, ведь это ваше личное дело, когда вы сможете быть готовой, сколько бы времени ни прошло.

Когда будет достаточно спокойствия и уверенности, то ребенок поместится в любой календарный план. Тогда вы сможете дать этому ребенку все то, чего были лишены. Дать осознанно, много и с любовью. Тогда, когда будете готовы.

Потерять близкого человека просто, а вот вернуть эмоциональную связь или найти такую же прочную новую — задача не самая простая. Возможно, не стоит геройствовать и пробовать самостоятельно разобраться с проблемой, которая кажется вам нерешаемой. Мы предлагаем вам профессиональную помощь от психологов из « Центра успешных отношений». Вы присылаете нам свою историю, а мы публикуем ее с комментариями специалистов. Чтобы мы лучше понимали суть проблемы, пожалуйста, высылайте максимально подробные (разумеется, насколько это уместно лично для вас) рассказы. А мы сделаем все возможное, чтобы хорошее настроение, гармония и покой вернулись в ваш дом. Анонимность писем гарантирована. Мы ждем ваших писем по адресу lina@tutby.com Чтобы ваше письмо не потерялось, пожалуйста, укажите в теме письма «Моя история».