Семеро погибли, несколько десятков человек пропали без вести при обрушении дома в российском Магнитогорске

Семеро человек погибло в результате взрыве газа и обрушения в жилом доме в Магнитогорск, пятеро из них опознаны, сообщил представитель оперативного штаба на заседании комиссии по чрезвычайным ситуациям РФ.

"Семь погибло, пять опознаны", - сказал он.

В свою очередь, судьба еще 37 человек остается неизвестной, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе МЧС по Челябинской области.

В Магнитогорске в понедельник утром произошло обрушение одного из подъездов газифицированного панельного 10-этажного 12-подъездного жилого дома (1973 год постройки) по адресу проспект Карла Маркса, 164.

По данному факту возбуждено уголовное дело о причинении смерти по неосторожности двум и более лицам (часть 3 статьи 109 УК РФ).

Накануне глава МЧС Евгений Зиничев сообщил журналистам, что операция по разбору завалов обрушившегося из-за взрыва бытового газа подъезда дома в Магнитогорске продлится не менее двух суток.

МЧС также распространило список разыскиваемых жильцов дома после обрушения.

В Магнитогорске введен режим ЧС.