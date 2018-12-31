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Какие скидки и распродажи устроят в январе столичные магазины

01.01.2019 09:00 — Разное | Tut.by  
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Столичные универмаги и торговые центры в январе продолжат устраивать распродажи товаров — как продовольственных, так и непродовольственных. Об этом сообщает Главное управление потребительского рынка Мингорисполкома.


Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY
В каких магазинах и торговых центрах в январе искать скидки?
Магазин, ТЦ В какие дни будут скидки Размер скидки
ОАО «ЦУМ Минск» 12, 17, 19, 24, 26, 31 января  20 % на отдельные группы непродовольственных товаров, 5% на продовольственные товары;
5, 7, 14, 21, 28 января 18% для держателей дисконтных карт
ОАО «ГУМ» каждые четверг и субботу января  23% на непродовольственные товары
каждую пятницу января  25% в секциях непродовольственных товаров для держателей дисконтных карт
ТКУП «Универмаг „Беларусь“» 8 и 15 января 20% на непродовольственные товары и 5% на продовольственные товары
3-6, 10-13, 16-31 января 23 % на непродовольственные товары, 5 % на продовольственные товары
ООО «Торговый дом «На Немиге» каждую среду, субботу, воскресенье января 20% на непродовольственные, 5% на продовольственные товары
7 января 20% на непродовольственные, 5% на продовольственные товары
каждую пятницу января 22% на непродовольственные, 5% на продовольственные товары
УП «Кирмаш» каждую среду, пятницу января 23% на непродовольственные товары
  5, 12 января 25% на непродовольственные товары
  14, 21, 28 января 25% на непродовольственные товары для держателей дисконтных карт
Магазины Торгового центра «Столица» 19 и 20 января скидки до 50%
ОАО «Алеся» (ул. Старовиленская, 131, ул. Богдановича, 78, ул. Мясникова, 35) каждый вторник и пятницу января 20%
ООО «Старт-Х» (ул. Долгобродская, 26) каждую среду января 15%
с 1 по 31 января до 25% на отдельные группы товаров
ТООО «Северянка» (ул. Ангарская, 38) каждый четверг, субботу января 15% на отдельные группы товаров
ООО «Вильнюс-1» (ул. Калиновского, 55) каждую среду, субботу января 15% на отдельные группы товаров
ЗАО «Сандрик» (просп. газеты «Правда», 40) 8, 15, 22, 29 января 15% на отдельные группы товаров
ЗАО «1000 мелочей» (ул. Калинина, 1) каждый четверг января 15%
ОДО «Вероника» (ул. Притыцкого, 38) каждый вторник, четверг, пятницу января  от 20 % до 60 %
7, 14, 19 января 26% от суммы чека свыше 59.90 руб. 
ЗАО «Гаспадар и Гаспадыня» (просп. Независимости, 131/1) каждую среду января 20%
ТЗАО «Богатырь» (ул. Притыцкого, 32) каждую среду, четверг января  15%
ЗАО «Лянок» (просп. Независимости, 46) каждую среду, субботу января  20%
ТЗАО «Пальмира» (ул. Шугаева, 3/1) с 1 по 31 января  15% на отдельные группы товаров
 
Теги: Минск
 
 
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Столичные универмаги и торговые центры в январе продолжат устраивать распродажи товаров - как продовольственных, так и непродовольственных.
 
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