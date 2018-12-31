Какие скидки и распродажи устроят в январе столичные магазины

|В каких магазинах и торговых центрах в январе искать скидки?
|Магазин, ТЦ
|В какие дни будут скидки
|Размер скидки
|ОАО «ЦУМ Минск»
|12, 17, 19, 24, 26, 31 января
|20 % на отдельные группы непродовольственных товаров, 5% на продовольственные товары;
|5, 7, 14, 21, 28 января
|18% для держателей дисконтных карт
|ОАО «ГУМ»
|каждые четверг и субботу января
| 23% на непродовольственные товары
|каждую пятницу января
|25% в секциях непродовольственных товаров для держателей дисконтных карт
|ТКУП «Универмаг „Беларусь“»
|8 и 15 января
|20% на непродовольственные товары и 5% на продовольственные товары
|3-6, 10-13, 16-31 января
|23 % на непродовольственные товары, 5 % на продовольственные товары
|ООО «Торговый дом «На Немиге»
|каждую среду, субботу, воскресенье января
|20% на непродовольственные, 5% на продовольственные товары
|7 января
|20% на непродовольственные, 5% на продовольственные товары
|каждую пятницу января
|22% на непродовольственные, 5% на продовольственные товары
|УП «Кирмаш»
|каждую среду, пятницу января
|23% на непродовольственные товары
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|5, 12 января
|25% на непродовольственные товары
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|14, 21, 28 января
|25% на непродовольственные товары для держателей дисконтных карт
|Магазины Торгового центра «Столица»
|19 и 20 января
|скидки до 50%
|ОАО «Алеся» (ул. Старовиленская, 131, ул. Богдановича, 78, ул. Мясникова, 35)
|каждый вторник и пятницу января
|20%
|ООО «Старт-Х» (ул. Долгобродская, 26)
|каждую среду января
|15%
|с 1 по 31 января
|до 25% на отдельные группы товаров
|ТООО «Северянка» (ул. Ангарская, 38)
|каждый четверг, субботу января
|15% на отдельные группы товаров
|ООО «Вильнюс-1» (ул. Калиновского, 55)
|каждую среду, субботу января
|15% на отдельные группы товаров
|ЗАО «Сандрик» (просп. газеты «Правда», 40)
|8, 15, 22, 29 января
|15% на отдельные группы товаров
|ЗАО «1000 мелочей» (ул. Калинина, 1)
|каждый четверг января
|15%
|ОДО «Вероника» (ул. Притыцкого, 38)
|каждый вторник, четверг, пятницу января
|от 20 % до 60 %
|7, 14, 19 января
|26% от суммы чека свыше 59.90 руб.
|ЗАО «Гаспадар и Гаспадыня» (просп. Независимости, 131/1)
|каждую среду января
|20%
|ТЗАО «Богатырь» (ул. Притыцкого, 32)
|каждую среду, четверг января
|15%
|ЗАО «Лянок» (просп. Независимости, 46)
|каждую среду, субботу января
|20%
|ТЗАО «Пальмира» (ул. Шугаева, 3/1)
|с 1 по 31 января
|15% на отдельные группы товаров