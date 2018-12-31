«Кислотный сезон». 10 бюджетных пилингов для домашнего использования

Что делать, если времени (или денег) на салонный уход нет, а пропустить «кислотный сезон» не хочется? Специально для вас редакция LADY.TUT.BY протестировала на себе десятку домашних пилингов по цене одного похода к косметологу и вынесла им вердикт.





Об авторе обзора: Анастасия Величко — косметолог-эстетист

— Стоимость средств из подборки — не выше 40 рублей. Конечно же, любое из них можно купить в Беларуси (онлайн или офлайн).

The Ordinary AHA 30% + BHA 2% Peeling solution

— Один из самых популярных продуктов The Ordinary — комбинированный пилинг с содержанием АНА и ВНА кислот. Заявленные на упаковке 30%, конечно, не совсем правдивы: гликолевой кислоты в составе действительно много, вот только ни одна компания не выпустит серьезный (с реальными 30%) препарат в широкие массы. Так что на вау-эффект рассчитывать не стоит. И все-таки средство работает: сокращает мелкие морщинки, дает бой высыпаниям и черным точкам.

Кому подойдет: обладательницам комбинированной или жирной кожи, проблемной (исключая периоды обострения), возрастной или же с первыми признаками старения.

Как использовать: нанести на чистую, сухую (это важно) кожу, исключая зону вокруг глаз, на 5−10 минут. После чего смыть водой.





Bielita Паста-биопилинг с АНА-кислотами гибискуса

Мягкая кислотная маска из профессиональной линейки. Хороший вариант для тех, кто подобными средствами еще не пользовался: минимум покалывания и неприятных последствий.

Помимо кислот в составе есть также масла, смягчающие кожу, и экстракт розеллы (он же Hibiscus sabdariffa, заявленный в названии). Последний известен способностью устранять отечность.

Кому подойдет: обладательницам нормальной, комбинированной, сухой кожи — в том числе с первыми признаками старения.

Как использовать: так же, как и пилинг от The Ordinary.





KORA Крем-маска с фруктовыми кислотами

Еще один представитель семейства пилингов: кремовая маска с целым комплексом АНА-кислот — винной, лимонной, молочной и гликолевой. Также продукт дополнен Д-пантенолом для смягчения действия активных ингредиентов и ускорения регенерации.

По ощущениям, маска от KORA более интенсивная, чем биопилинг от "Белиты". Это вариант для продвинутых пользователей и тех, кто готовится к курсу пилингов у косметолога.

Кому подойдет: обладательницам возрастной кожи, кожи с первыми признаками старения, жирной и проблемной кожи (исключая периоды обострения акне).

Как использовать: нанести на чистую сухую кожу, исключая зону вокруг глаз, на 5−7 минут. Затем смыть водой.





Seamantika Purifying mineral peeling gel

Гелевая пилинг-скатка на основе ферментов — веществ, разрушающих белковые связи между мертвыми клетками кожи. Этот продукт хорош сразу по двум пунктам. Во-первых, энзимные пилинги — одни из самых мягких, но при этом действенных средств. Во-вторых, за счет «скатывания» кожа лучше обновляется.

Однако производитель все же лукавит, заявляя, что этот пилинг подойдет для всех. К сожалению, гель может подсушивать, поэтому тем, у кого кожа сухая и реактивная, лучше обойти средство стороной.

Кому подойдет: обладательницам нормальной, комбинированной, жирной кожи до 30 лет.

Как использовать: нанести тонким слоем на чистую сухую кожу, избегая зону вокруг глаз. Подождать 5−10 секунд, после чего помассировать пилинг пальцами и смыть водой.

Важно: энзимы работают в тепле — желательно использовать средство в ванной комнате после принятия ванны/душа.





Dermedic HYDRAIN3 Enzymatic peeling

А этот ферментативный пилинг универсален: он не вызовет негативных реакций даже у особо чувствительной кожи. Вместе с тем, для комбинированной кожи продукт может показаться слишком слабым и жирным по текстуре. В этом случае пилинг можно периодически комбинировать с очищающей маской: благодаря действию ферментов последующий уход сработает лучше.

Кому подойдет: обладательницам всех типов кожи.

Как использовать: нанести как маску на чистую сухую кожу, избегая зону вокруг глаз, на 15−20 минут. Затем снять остатки салфеткой или смыть водой.





PIXI Glow Tonic To-go

Еще один лайт-вариант, который можно опробовать на всех типах кожи (но на чувствительной с осторожностью) — гликолевый тоник в формате падов. Он не сушит, а напротив, увлажняет за счет экстракта алоэ. И, конечно же, отшелушивает мертвые клетки кожи. Использовать такой тоник можно как утром, так и вечером. Мы рекомендуем выбрать второй вариант, чтобы усилить действие ночного ухода.

Кому подойдет: обладательницам всех типов кожи.

Как использовать: протирать кожу после умывания днем и/или вечером, избегая зоны вокруг глаз.





Pharmaceris Sebo-Almond Peel 5%

Ночной крем, содержащий 5% миндальной кислоты. Создан для кожи, склонной к акне, но подойдет и для возрастной — будет корректировать неровный цвет лица и пигментацию.

Продукт в использовании комфортен, но при длительном применении может вызвать шелушения. Имейте это в виду, особенно если часто пользуетесь декоративной косметикой.

Кому подойдет: обладательницам жирной, проблемной кожи, возрастной кожи с пигментацией.

Как использовать: наносить тонким слоем, избегая зону вокруг глаз, в качестве ночного крема за 30 минут до сна.





A’PIEU Glycolic acid cream

Корейский крем с 3% гликолевой и 0,45% салициловой кислоты. Позиционируется как антивозрастное средство, но лучше сработается с проблемной кожей. В частности, из-за свойств кислот и их комбинации: гликолевая (АНА) эксфолиирует и борется с воспалениями, салициловая (ВНА) работает как антисептик и уменьшает количество черных точек.

Кому подойдет: обладательницам жирной, проблемной кожи, а также для других типов кожи при наличии незначительных заломов и высыпаний.

Как использовать: наносить тонким слоем, избегая зону вокруг глаз, в качестве ночного крема за 30 минут до сна.





Bielenda Super power mezo serum Mandelic and Lactobionic acid 10%

Знаменитая сыворотка от бюджетного польского бренда Bielenda. У которого, к слову, есть и профессиональные линейки для косметологов (а делается вся продукция на одном заводе).

Такая сыворотка одинаково хорошо подойдет и тем, кто страдает от высыпаний, и обладательницам неглубоких морщин. Работает продукт просто прекрасно, но не очень комфортен в применении: после высыхания сыворотка может стягивать кожу. Решить эту проблему можно — просто нанесите поверх базовый увлажняющий крем.

Кому подойдет: обладательницам нормальной, комбинированной, жирной кожи, а также кожи с первыми признаками старения.

Как использовать: наносить в качестве ночной сыворотки, избегая зону вокруг глаз, 2−3 раза в неделю. При необходимости «закрывать» базовым увлажняющим кремом.





Mizon AHA 8% Peeling serum

Продукт, по свойствам похожий на крем от A’pieu, — только более действенный и в формате сыворотки. За счет концентрации гликолевой кислоты, а также бонусов в виде гиалуроновой кислоты и экстракта алоэ, подойдет в том числе и для коррекции возрастных изменений.

Кому подойдет: обладательницам комбинированной, жирной, проблемной кожи, кожи с признаками старения.

Как использовать: наносить в качестве ночной сыворотки 5−7 раз в неделю.



