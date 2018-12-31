﻿ «Кислотный сезон». 10 бюджетных пилингов для домашнего использования. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

«Кислотный сезон». 10 бюджетных пилингов для домашнего использования

01.01.2019 09:00 — Разное | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Что делать, если времени (или денег) на салонный уход нет, а пропустить «кислотный сезон» не хочется? Специально для вас редакция LADY.TUT.BY протестировала на себе десятку домашних пилингов по цене одного похода к косметологу и вынесла им вердикт.


Об авторе обзора:

Анастасия Величко — косметолог-эстетист

— Стоимость средств из подборки — не выше 40 рублей. Конечно же, любое из них можно купить в Беларуси (онлайн или офлайн).

The Ordinary AHA 30% + BHA 2% Peeling solution

— Один из самых популярных продуктов The Ordinary — комбинированный пилинг с содержанием АНА и ВНА кислот. Заявленные на упаковке 30%, конечно, не совсем правдивы: гликолевой кислоты в составе действительно много, вот только ни одна компания не выпустит серьезный (с реальными 30%) препарат в широкие массы. Так что на вау-эффект рассчитывать не стоит. И все-таки средство работает: сокращает мелкие морщинки, дает бой высыпаниям и черным точкам.

Кому подойдет: обладательницам комбинированной или жирной кожи, проблемной (исключая периоды обострения), возрастной или же с первыми признаками старения.

Как использовать: нанести на чистую, сухую (это важно) кожу, исключая зону вокруг глаз, на 5−10 минут. После чего смыть водой.


Bielita Паста-биопилинг с АНА-кислотами гибискуса

Мягкая кислотная маска из профессиональной линейки. Хороший вариант для тех, кто подобными средствами еще не пользовался: минимум покалывания и неприятных последствий.

Помимо кислот в составе есть также масла, смягчающие кожу, и экстракт розеллы (он же Hibiscus sabdariffa, заявленный в названии). Последний известен способностью устранять отечность.

Кому подойдет: обладательницам нормальной, комбинированной, сухой кожи — в том числе с первыми признаками старения.

Как использовать: так же, как и пилинг от The Ordinary.


KORA Крем-маска с фруктовыми кислотами

Еще один представитель семейства пилингов: кремовая маска с целым комплексом АНА-кислот — винной, лимонной, молочной и гликолевой. Также продукт дополнен Д-пантенолом для смягчения действия активных ингредиентов и ускорения регенерации.

По ощущениям, маска от KORA более интенсивная, чем биопилинг от "Белиты". Это вариант для продвинутых пользователей и тех, кто готовится к курсу пилингов у косметолога.

Кому подойдет: обладательницам возрастной кожи, кожи с первыми признаками старения, жирной и проблемной кожи (исключая периоды обострения акне).

Как использовать: нанести на чистую сухую кожу, исключая зону вокруг глаз, на 5−7 минут. Затем смыть водой.


Seamantika Purifying mineral peeling gel

Гелевая пилинг-скатка на основе ферментов — веществ, разрушающих белковые связи между мертвыми клетками кожи. Этот продукт хорош сразу по двум пунктам. Во-первых, энзимные пилинги — одни из самых мягких, но при этом действенных средств. Во-вторых, за счет «скатывания» кожа лучше обновляется.

Однако производитель все же лукавит, заявляя, что этот пилинг подойдет для всех. К сожалению, гель может подсушивать, поэтому тем, у кого кожа сухая и реактивная, лучше обойти средство стороной.

Кому подойдет: обладательницам нормальной, комбинированной, жирной кожи до 30 лет.

Как использовать: нанести тонким слоем на чистую сухую кожу, избегая зону вокруг глаз. Подождать 5−10 секунд, после чего помассировать пилинг пальцами и смыть водой.

Важно: энзимы работают в тепле — желательно использовать средство в ванной комнате после принятия ванны/душа.


Dermedic HYDRAIN3 Enzymatic peeling

А этот ферментативный пилинг универсален: он не вызовет негативных реакций даже у особо чувствительной кожи. Вместе с тем, для комбинированной кожи продукт может показаться слишком слабым и жирным по текстуре. В этом случае пилинг можно периодически комбинировать с очищающей маской: благодаря действию ферментов последующий уход сработает лучше.

Кому подойдет: обладательницам всех типов кожи.

Как использовать: нанести как маску на чистую сухую кожу, избегая зону вокруг глаз, на 15−20 минут. Затем снять остатки салфеткой или смыть водой.


PIXI Glow Tonic To-go

Еще один лайт-вариант, который можно опробовать на всех типах кожи (но на чувствительной с осторожностью) — гликолевый тоник в формате падов. Он не сушит, а напротив, увлажняет за счет экстракта алоэ. И, конечно же, отшелушивает мертвые клетки кожи. Использовать такой тоник можно как утром, так и вечером. Мы рекомендуем выбрать второй вариант, чтобы усилить действие ночного ухода.

Кому подойдет: обладательницам всех типов кожи.

Как использовать: протирать кожу после умывания днем и/или вечером, избегая зоны вокруг глаз.


Pharmaceris Sebo-Almond Peel 5%

Ночной крем, содержащий 5% миндальной кислоты. Создан для кожи, склонной к акне, но подойдет и для возрастной — будет корректировать неровный цвет лица и пигментацию.

Продукт в использовании комфортен, но при длительном применении может вызвать шелушения. Имейте это в виду, особенно если часто пользуетесь декоративной косметикой.

Кому подойдет: обладательницам жирной, проблемной кожи, возрастной кожи с пигментацией.

Как использовать: наносить тонким слоем, избегая зону вокруг глаз, в качестве ночного крема за 30 минут до сна.


A’PIEU Glycolic acid cream

Корейский крем с 3% гликолевой и 0,45% салициловой кислоты. Позиционируется как антивозрастное средство, но лучше сработается с проблемной кожей. В частности, из-за свойств кислот и их комбинации: гликолевая (АНА) эксфолиирует и борется с воспалениями, салициловая (ВНА) работает как антисептик и уменьшает количество черных точек.

Кому подойдет: обладательницам жирной, проблемной кожи, а также для других типов кожи при наличии незначительных заломов и высыпаний.

Как использовать: наносить тонким слоем, избегая зону вокруг глаз, в качестве ночного крема за 30 минут до сна.


Bielenda Super power mezo serum Mandelic and Lactobionic acid 10%

Знаменитая сыворотка от бюджетного польского бренда Bielenda. У которого, к слову, есть и профессиональные линейки для косметологов (а делается вся продукция на одном заводе).

Такая сыворотка одинаково хорошо подойдет и тем, кто страдает от высыпаний, и обладательницам неглубоких морщин. Работает продукт просто прекрасно, но не очень комфортен в применении: после высыхания сыворотка может стягивать кожу. Решить эту проблему можно — просто нанесите поверх базовый увлажняющий крем.

Кому подойдет: обладательницам нормальной, комбинированной, жирной кожи, а также кожи с первыми признаками старения.

Как использовать: наносить в качестве ночной сыворотки, избегая зону вокруг глаз, 2−3 раза в неделю. При необходимости «закрывать» базовым увлажняющим кремом.


Mizon AHA 8% Peeling serum

Продукт, по свойствам похожий на крем от A’pieu, — только более действенный и в формате сыворотки. За счет концентрации гликолевой кислоты, а также бонусов в виде гиалуроновой кислоты и экстракта алоэ, подойдет в том числе и для коррекции возрастных изменений.

Кому подойдет: обладательницам комбинированной, жирной, проблемной кожи, кожи с признаками старения.

Как использовать: наносить в качестве ночной сыворотки 5−7 раз в неделю.


 
 
Ссылка на источник 63
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Косметолог рассказывает про пилинги, которые можно сделать без помощи профессионалов
 
Новости дня
Новости разные
 
От года Свиньи мы ждем…
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

31.12.2018
Полесская правда
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Светлы шлях
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Soligorsk News
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Голас Касцюкоушчыны
Новы дзень (Жлобин)
01.01.2019
Mir24.TV Belarus
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Единство
Слуцк Город

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика