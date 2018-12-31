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Россия обыграла Канаду на МЧМ, стали известны пары плей-офф

01.01.2019 09:48 — Разное | Tut.by  
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Сборная России обыграла Канаду в заключительном матче группового этапа молодежного (U20) чемпионата мира по хоккею, который проходит в канадских Ванкувере и Виктории.


Фото: iihf.com

Россия — Канада — 2:1 (1:1, 0:0, 1:1).

Шайбы: 0:1 — Гласс (Типпетт, 2.20), 1:1 — Денисенко (Кравцов, Саморуков, 5.21, в большинстве), 2:1 — Шэн (Романов, 51.00).

Канадцы открыли счет уже на 3-й минуте, но россияне быстро отыгрались, реализовав удаление в стане соперника.

Победу же россиянам в середине третьего периода принес воспитанник уфимского и югорского хоккея Павел Шэн, поразивший ворота после эффектного индивидуального рейда в неприятельскую зону.

Павел Шэн имеет китайские корни. Его дед по отцовской линии — китаец.


Фото: iihf.com

Таким образом, по итогам предварительного этапа определились все четвертьфинальные пары.

Сборная России не потеряла ни одного очка и, заняв первое место в группе «A», получила в соперники четвертую команду из квинтета «B» — сборную Словакии.

Состав других пар:

Канада (2А) — Финляндия (3В)

США (2В) — Чехия (3А)

Швеция (1В) — Швейцария (4А).

Четвертьфинальные матчи состоятся 3 января, полуфинальные — 5 января, матчи за бронзу и золото — 6 января.

В серии до 2 побед за сохранение прописки в элитном дивизионе сразятся сборные Дании и Казахстана — 2, 4 и, если потребуется, 5 января.

 
 
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Сборная России обыграла Канаду в заключительном матче группового этапа молодежного (U20) чемпионата мира по хоккею, который проходит в канадских Ванкувере и...
 
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