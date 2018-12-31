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Саснович открыла новый год победным матчем в Брисбене

01.01.2019 10:08 — Разное | Tut.by  
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Вторая ракетка Беларуси Александра Саснович открыла новый год победным на престижном турнире в австралийском Брисбене с призовым фондом 1 миллион долларов.

В стартовом поединке Александра Саснович (№ 30 WTA) не без труда победила Анастасию Потапову (№ 93 WTA) из России — 6:4, 7:5. Матч продолжался 1 час 35 минут.

Белоруска исполнила 8 эйсов, допустила 6 двойных ошибок и сделала 5 брейков.

В активе Потаповой 3 эйса, она допустила 5 двойных ошибок и реализовала 3 из 9 брейк-пойнтов.

Уже во 2-м раунде Александру Саснович ждет матч против украинки Элины Свитолиной (№ 4 WTA), с которой белоруска год назад сражалась в финале турнира в Брисбене. Тогда Саснович, добравшаяся до финала из квалификации и проведшая 8 матчей за 9 дней, не сумела оказать сопротивления сопернице, взяв всего три гейма (2:6, 1:6).

 
 
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Вторая ракетка Беларуси Александра Саснович открыла новый год победным на престижном турнире в австралийском Брисбене с призовым фондом 1 миллион долларов.
 
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