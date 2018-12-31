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Такси под Витебском вылетело в кювет, пассажиры госпитализированы

01.01.2019 10:40 — Разное | UDF  
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Фото: УГАИ УВД Витебского облисполкома
Около деревни Копти в Витебском районе в ДТП попало такси. Инцидент случился 30 декабря, около 13:30, пишет sb.by.

21-летний водитель такси Peugeot 806 частично выехал на правую обочину, автомобиль занесло и выбросило в кювет. При этом машина врезалась в дерево и перевернулась.

При ДТП получили травмы 29-летний и 30-летний пассажиры такси. Они были госпитализированы.

Такси под Витебском вылетело в кювет, пассажиры госпитализированы

Фото: УГАИ УВД Витебского облисполкома

 
Теги: Витебск
 
 
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Около деревни Копти в Витебском районе в ДТП попало такси.
 
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