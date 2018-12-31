Такси под Витебском вылетело в кювет, пассажиры госпитализированы



Фото: УГАИ УВД Витебского облисполкома

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Фото: УГАИ УВД Витебского облисполкома

21-летний водитель такси Peugeot 806 частично выехал на правую обочину, автомобиль занесло и выбросило в кювет. При этом машина врезалась в дерево и перевернулась.При ДТП получили травмы 29-летний и 30-летний пассажиры такси. Они были госпитализированы.