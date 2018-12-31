Шоумен Владимир Зеленский объявил, что идет в президенты Украины

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По словам, у украинцев есть три пути: жить как жили, уехать за границу и зарабатывать деньги или попробовать что-то изменить на родине. Зеленский выбрал третий путь.Президентские выборы в Украине назначены на 31 марта 2019 года. В рейтинге потенциальных кандидатов на президентских выборах впереди. Второе-третье место уи Зеленского.Владимиру Зеленскому 40 лет. Он — шоумен, киноактёр, продюсер, сценарист, лидер студии "Квартал-95". В последние годы Зеленский снимается в популярном сериале "Слуга народа" (2015, 2016, третий сезон появится в начале 2019-го), в котором исполнил роль учителя истории, а после — президента Украины Василия Голобородько. Зеленский называет себя состоятельным человеком, утверждает, что он независим от олигархов. Шоумен входит в партию "Слуга народа".