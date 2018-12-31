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Шоумен Владимир Зеленский объявил, что идет в президенты Украины

01.01.2019 10:37 — Разное | UDF  
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Фото со страницы Владимира Зеленского в Facebook
Известный шоумен Владимир Зеленский в эфире телеканала "1+1" объявил, что будет баллотироваться в президенты Украины. Как отмечает hromadske.ua, телеобращение Зеленского было показано перед самым Новым годом, а запись обращения президента Петра Порошенко вышла уже в первые минуты 2019-го.

По словам Владимира Зеленского, у украинцев есть три пути: жить как жили, уехать за границу и зарабатывать деньги или попробовать что-то изменить на родине. Зеленский выбрал третий путь.

Президентские выборы в Украине назначены на 31 марта 2019 года. В рейтинге потенциальных кандидатов на президентских выборах впереди Юлия Тимошенко. Второе-третье место у Петра Порошенко и Зеленского.


Владимиру Зеленскому 40 лет. Он — шоумен, киноактёр, продюсер, сценарист, лидер студии "Квартал-95". В последние годы Зеленский снимается в популярном сериале "Слуга народа" (2015, 2016, третий сезон появится в начале 2019-го), в котором исполнил роль учителя истории, а после — президента Украины Василия Голобородько. Зеленский называет себя состоятельным человеком, утверждает, что он независим от олигархов. Шоумен входит в партию "Слуга народа".

 
 
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Известный шоумен Владимир Зеленский объявил, что будет баллотироваться в президенты Украины.
 
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