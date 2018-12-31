В Москве в парке Горького после боя курантов обрушился деревянный мост с людьми — видео

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Очевидцы опубликовали видео происшествия. Инцидент произошел после боя курантов во время исполнения гимна.сказано в сообщении мэрии.Власти заявили, что людям стали оказывать медицинскую помощь через несколько минут после происшествия.Как рассказали в пресс-службе парка, небольшой участок катка, где произошло обрушение, огородили, на остальной территории продолжили кататься посетители.По данным мэрии, за помощью обратились 13 человек, тяжелых пострадавших нет.Мэр Москвыпообещал разобраться в причинам случившегося.