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4 ошибки, которые вы совершаете после новогодних праздников

01.01.2019 10:29 — Разное | UDF  
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Фото: © Белновости
После затянувшихся новогодних праздников возвращение к повседневной жизни бывает чрезвычайно сложным для большинства людей.

Электронная почта, заполненная непрочитанными письмами, куча накопившихся задач, пропущенные телефонные звонки - ваши трудовые обязательства в полной мере влияют на самочувствие и настроение.

Вы все еще находитесь в отпуске на праздничной волне с вкусным застольем и приятным времяпровождением со своей семьёй и друзьями. На этом фоне, рабочая среда кажется вам прозаической, хаотичной и вы даже не понимаете, с чего начать?

1. Вы позволяете всему обременяющему накапливаться в геометрической прогрессии

Ваш отдых - это необходимый перерыв. Каждый хочет получить максимальную разрядку от работы, чтобы «проветрить мозги». Многие исследователи и психологи считают, что после перерыва и полного отказа от трудовых обязательств мы становимся более продуктивными.

Однако возвращение в первый же день после праздников крайне затруднено. Таким образом, «возьмите за правило» выделять (как минимум) 30 минут в день, чтобы просмотреть свою электронную почту и структурировать задачи «на будущее», когда вы вернетесь на работу.

2. Вы возвращаетесь за свой рабочий стол без детального плана

Одна из распространенных ошибок многих людей наблюдается в том, что они приступают к работе без предварительного плана действий.

Понятно, что вам будет сложно адаптироваться к накопившемуся документообороту в случае, если вы провели «в праздности» долговременный отпуск. Ваши мысли будут витать в воспоминаниях смеха, праздничного стола и веселья.

Чтобы упростить запуск рабочих процессов, набросайте накануне план хотя бы для самых насущных задач. Возвращение к обычной деятельности может вызвать даже панику, если у вас нет примитивного плана действий.

3. Вы сомневаетесь в новых годовых планах

Не программируйте себя преждевременно на то, что в грядущем году ничего не изменится. Не упускайте из виду ваши новогодние обещания для дальнейшего процветания и успеха.

Не сомневайтесь, что наступающий год принесет вам больше удачи. Если вы отрицательно относитесь к своим обещаниям и плану, который вы создали на новый календарный год, это сработает «по закону подлости». Будьте позитивны вопреки всему!

4. Вы попадаете в «постдиссертационный синдром» и депрессию

Возвращение к реальности действительно сопряжено с большими рисками депрессивных и меланхоличных состояний. Постарайтесь не допустить их. Подумайте о следующем: «Постпраздничное» начало действий (по настроению) не сильно отличается от нашего негативного отношения к новой неделе после выходных дней.

Возвращение после долгих перерывов к «трудовым подвигам» похоже на работу в понедельник. Так что – «дело то житейское»!

Поверьте в возможность внесения глобальных изменений в свою жизнь!

Возвращение после долгого перерыва может быть связано и с грандиозным новым стартом. Начало грядущего года - прекрасный шанс для впечатляющих изменений. Не пропустите это! Сейчас самое время!

 
 
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Возвращение к повседневной жизни бывает чрезвычайно сложным для большинства людей.
 
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