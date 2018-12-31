Ученые: на Землю надвигается новая волна магнитных бурь

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Данную информацию сообщили специалисты из Лаборатории рентгеновской астрономии Солнца.Таким образом, 4 и 6 января стоит ждать сильнейших магнитных возбуждений, которые очень близки к магнитной бури уровня G1. Но самое страшное, всё-таки придется именно на 24 января – мощный метеоудар.Стоит подчеркнуть, что магнитные бури первого уровня G1 могут очень плохо влиять на самочувствии людей, которые имеют острые проблемы с сердечно-сосудистой системой. По данным некоторых врачей, приблизительно 70% инфарктов и инсультов, гипертонических кризов случается во время магнитных бурь.Кстати, неплохо было бы запастись валерьянкой, поскольку в это время высока вероятность перенести нервный срыв.