В московском Парке Горького под людьми обрушился деревянный мост

Новости России. 1 января в Парке Горького в Москве произошло частичное обрушение деревянного моста, на котором стояли люди.

Как сообщается на сайте Парка Горького, к медработникам обратились 13 человек. Всем им оказана необходимая помощь, тяжёлых травм никто не получил.



Фото: mos.ru

Поломка затронула несколько квадратных метров катка, это место было огорожено. На остальной территории люди продолжили кататься. Причины инцидента выясняются. Сотрудники Парка Горького принесли свои извинения гостям и пожелали скорейшего выздоровления пострадавшим.