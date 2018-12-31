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В московском Парке Горького под людьми обрушился деревянный мост
Новости России. 1 января в Парке Горького в Москве произошло частичное обрушение деревянного моста, на котором стояли люди.
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Поломка затронула несколько квадратных метров катка, это место было огорожено. На остальной территории люди продолжили кататься. Причины инцидента выясняются. Сотрудники Парка Горького принесли свои извинения гостям и пожелали скорейшего выздоровления пострадавшим.
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Новости России. 1 января в Парке Горького в Москве произошло частичное обрушение деревянного моста, на котором стояли люди. Как сообщается на сайте Парка...
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