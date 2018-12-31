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Лукашенко подписал бюджет на 2019 год
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Текст закона ещё не опубликован.
Проект бюджета был разработан к концу октября, депутат Анна Канопацкая опубликовала его в открытом доступе. Однако позже правительство продолжило работу над документом, потратив на это полтора месяца. В результате Палата представителей вынуждена была рассматривать бюджет в авральном темпе, потратив на "нулевое", первое и второе чтение всего два дня.
29 декабря, после переговоров с Владимиром Путиным в московском Кремле, Александр Лукашенко не остался на хоккейный матч "Ночной лиги" на Красной площади, сказав, что в Минске его жжёт много дел. И действительно, бюджет был утверждён уже на следующий день после возвращения главы Беларуси из Москвы.
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Текст закона ещё не опубликован.
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