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Лукашенко подписал бюджет на 2019 год

01.01.2019 10:46 — Разное | UDF  
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Иллюстративное фото
Александр Лукашенко утвердил бюджет Беларуси на 2019 год. 31 декабря закон "О республиканском бюджете на 2019 год", подписанный накануне, зарегистрирован на Национальном правовом интернет-портале.

Текст закона ещё не опубликован.

Проект бюджета был разработан к концу октября, депутат Анна Канопацкая опубликовала его в открытом доступе. Однако позже правительство продолжило работу над документом, потратив на это полтора месяца. В результате Палата представителей вынуждена была рассматривать бюджет в авральном темпе, потратив на "нулевое", первое и второе чтение всего два дня.

29 декабря, после переговоров с Владимиром Путиным в московском Кремле, Александр Лукашенко не остался на хоккейный матч "Ночной лиги" на Красной площади, сказав, что в Минске его жжёт много дел. И действительно, бюджет был утверждён уже на следующий день после возвращения главы Беларуси из Москвы.

 
Теги: Минск
 
 
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Текст закона ещё не опубликован.
 
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