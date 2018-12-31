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При разборе завалов в Магнитогорске было обнаружено тело 8 погибшего
Новости России. 31 декабря около шести часов утра (четырёх по мск) в Магнитогорске из-за взрыва бытового газа частично рухнул десятиэтажный дом. На данный момент известно о восьми погибших.
Согласно
Сейчас разбор завалов приостановлен, поскольку есть угроза ещё одного обрушения. Чтобы этого не допустить, будут демонтироваться нависающие конструкции и стены седьмого подъезда. По предварительным расчётам, на это может уйти около суток.
В результате происшествия полностью разрушены 35 квартир, ещё 10 – частично. Были эвакуированы 16 жильцов, пять человек доставлены в медучреждение. Установлено местонахождение 84 граждан.
Губернатор Челябинской области Борис Дубровский
На неделе в Магнитогорске взорвался газ в многоэтажке.
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Новости России. 31 декабря около шести часов утра (четырёх по мск) в Магнитогорске из-за взрыва бытового газа частично рухнул десятиэтажный дом. На данный момент...
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