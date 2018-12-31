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При разборе завалов в Магнитогорске было обнаружено тело 8 погибшего

01.01.2019 11:40 — Разное | СТВ  
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Новости России. 31 декабря около шести часов утра (четырёх по мск) в Магнитогорске из-за взрыва бытового газа частично рухнул десятиэтажный дом. На данный момент известно о восьми погибших.  

Согласно информации ГУ МЧС России по Челябинской области, по состоянию на 12:00 по местному времени (10:00 мск) из-под завалов были извлечены тела восьми человек. Судьба 36 человек неизвестна.  

Сейчас разбор завалов приостановлен, поскольку есть угроза ещё одного обрушения. Чтобы этого не допустить, будут демонтироваться нависающие конструкции и стены седьмого подъезда. По предварительным расчётам, на это может уйти около суток.  

В результате происшествия полностью разрушены 35 квартир, ещё 10 – частично. Были эвакуированы 16 жильцов, пять человек доставлены в медучреждение. Установлено местонахождение 84 граждан.  

Губернатор Челябинской области Борис Дубровский добавил, что потерявшим квартиры будет предоставлено постоянное жильё, а семьи погибших и пострадавших получат материальную помощь.  

На неделе в Магнитогорске взорвался газ в многоэтажке.  

Ударной волной разрушило несколько этажей – здесь подробности.  
 
 
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Новости России. 31 декабря около шести часов утра (четырёх по мск) в Магнитогорске из-за взрыва бытового газа частично рухнул десятиэтажный дом. На данный момент...
 
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