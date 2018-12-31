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Александра Саснович вышла в 1/8 теннисного турнира в Австралии
01.01.2019 12:54 — Разное | Ежедневник
Белорусская теннисистка Александра Саснович (30-й номер рейтинга WTA) одержала победу в первом матче нового сезона.
Как сообщает
В первом круге соревнований в новозеландском Окленде белоруска Виктория Азаренко (51) встретится сегодня с американкой Винус Уильямс (39). В последний день 2018 года нынешняя первая ракетка Беларуси Арина Соболенко (13) в китайском Шэньчжэне переиграла немку Татьяну Марию (72) - 3:6, 6:3, 6:1.
В поединке за попадание в 1/4 финала она 2 января встретится с россиянкой Екатериной Александровой (73). В парном разряде этих соревнований белоруска Лидия Морозова и японка Сюко Аояма вышли в 1/4 финала, победив китайский дуэт Чжа Хюи Чень / Дань Ни Ван - 6:2, 6:4.
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Белорусская теннисистка Александра Саснович (30-й номер рейтинга WTA) одержала победу в первом матче нового сезона.
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