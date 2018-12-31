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Александра Саснович вышла в 1/8 теннисного турнира в Австралии

01.01.2019 12:54 — Разное | Ежедневник  
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Александра Саснович вышла в 1/8 теннисного турнира в Австралии

Белорусская теннисистка Александра Саснович (30-й номер рейтинга WTA) одержала победу в первом матче нового сезона.

Как сообщает БЕЛТА, в стартовым поединке турнира в австралийском Брисбене Александра Саснович обыграла россиянку Анастасию Потапову (93) - 6:4, 7:5. В игре 1/8 финала белоруска сыграет с четвертой ракеткой планеты украинкой Элиной Свитолиной.

В первом круге соревнований в новозеландском Окленде белоруска Виктория Азаренко (51) встретится сегодня с американкой Винус Уильямс (39). В последний день 2018 года нынешняя первая ракетка Беларуси Арина Соболенко (13) в китайском Шэньчжэне переиграла немку Татьяну Марию (72) - 3:6, 6:3, 6:1.

В поединке за попадание в 1/4 финала она 2 января встретится с россиянкой Екатериной Александровой (73). В парном разряде этих соревнований белоруска Лидия Морозова и японка Сюко Аояма вышли в 1/4 финала, победив китайский дуэт Чжа Хюи Чень / Дань Ни Ван - 6:2, 6:4.

 
 
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Белорусская теннисистка Александра Саснович (30-й номер рейтинга WTA) одержала победу в первом матче нового сезона.
 
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