Торговый центр, гостиницы и суд. Какие крупные здания построят в 2019 году в Минске

В 2019 году в Минске достроят ряд значимых объектов. Некоторые из них представляют собой неплохой пример современной архитектуры, другие — вызывают у минчан противоречивые чувства. Что это за здания и где они появятся — читайте в нашем материале.



Фото: Майя Кохно, TUT.BY

«Шантэр Хилл» возле Дроздов

В середине 2019 года должны ввести в эксплуатацию гостинично-деловой комплекс «Шантэр Хилл», который в 2016-ом начали строить возле Дроздов на проспекте Победителей. Заказчиком проекта выступает компания «Интерсервис» Александра Шакутина и Николая Воробья, которая специализируется на торговле нефтепродуктами. Генподрядчик — китайская Citic Construction. Архитектурный проект разрабатывала турецкая BB Group, и смотрится все это дело неплохо.



Фото: Кира Колмакова для TUT.BY

Общая площадь комплекса составляет более 127 тысяч квадратных метров. В него будут входить четыре здания высотой 9−14 этажей. Два планируется отдать под офисы, в третьем разместить медклинику, в самом высоком — банк.



Фото: Кира Колмакова для TUT.BY

В еще одном, 25-этажном здании, должна появиться гостиница на 240 номеров. Построят также спортивно-оздоровительный центр, который будет включать 8 закрытых теннисных кортов.

Самый большой торговый центр в Минске

В 2019 году на проспекте Победителей, недалеко от Дворца независимости сдадут в эксплуатацию торгово-развлекательный центр Palazzo. Он строится аж с 2003 года, а с 2013-го заказчиком строительства является компания RRY Capital. Внешний вид и цветовое решение торгового центра — на любителя.



Фото: Майя Кохно, TUT.BY

Общая площадь объекта — 96,5 тысячи квадратных метров. Обещали, что он будет самым большим в стране. Планируется, что в Palazzo будет работать аэродинамическая труба iFly. Были разговоры об открытии кинотеатра IMAX, а также шли переговоры об открытии здесь магазинов сети Inditex.



Фото: Майя Кохно, TUT.BY

Правда, сроки сдачи объекта — это не сроки открытия. Ведь только после сдачи в эксплуатацию арендаторы смогут начать делать ремонт внутри. Это займет еще некоторое время.

Новое здание Верховного суда

В этом престижном районе по соседству с Дворцом независимости в первом полугодии 2019 сдадут в эксплуатацию новое здание Верховного суда. Недавно мы показывали, как объект выглядит снаружи и внутри . Фотографии вызвали у читателей противоречивые чувства.



Фото: Майя Кохно, TUT.BY

Согласно распоряжению президента, финансирование работ по проектированию и строительству идет из средств республиканского бюджета в рамках государственной программы на очередной год, бюджета Минска, инвесторов и иных источников. Например, на стройку пришлось раскошелиться иранской компании «Кейсон»: речь шла о сумме в два миллиона долларов в качестве мзды за то, что им продлевают сроки возведения «Магнита Минска».





С обустройством объекта связан и ряд недешевых закупок. Например, герб и надпись «ВЯРХОЎНЫ СУД РЭСПУБЛIКI БЕЛАРУСЬ» для фасада стоят больше 112 тысяч долларов. Также у завода «Каскад» для холла главного входа закупили хрустальную люстру индивидуального изготовления почти за 90 тысяч долларов. Нашлись среди тендеров закупки на поставку художественных изделий более чем за 800 тысяч долларов и обустройство фонтана с освещением почти за 300 тысяч долларов.

Гостиница на Зыбицкой

В первой половине на Зыбицкой, 4 заработает первый в Беларуси отель французского оператора Accor. Это будет четырехзвездочная гостиница Mercure. Архитектурно она не выбивается из череды других «новоделов» на Зыбицкой.



Фото: Наталья Ковалева для TUT.BY

Строила отель компания «Славичи», которой ранее владели российская «Дигма» и структура белорусского бизнесмена Алексея Ваганова. Как стало известно TUT.BY, в 2018 году предприниматель вышел из проекта, а россияне — остались. Объект ввели в эксплуатацию еще в прошлом году.

Как сообщалось ранее, возведение многофункционального комплекса с отелем на Зыбицкой оценивается примерно в 20 миллионов долларов.

Общежитие в студенческой деревне

Общежитие в Студенческой деревне на Дзержинского откроется весной 2019 года. Сначала его задействуют как хостел для размещения гостей Европейских игр, а уже по осени заселят студентов.



Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

Изначально общежитие планировали сдать в 2014 году, но в 2012-м стройка встала из-за недостатка финансирования. Она продолжала так стоять до лета 2017 года, когда вместо первого стройуправления УП «Монолит» генподрядчиком стал стройтрест № 4.



Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

Общежитие рассчитано на 1800 мест. На первых двух этажах будет поликлиника, зал для собраний, помещения для занятий и администрации, а также тренажерный зал. Третий этаж — технический, жилые — с 4 по 25-й. Общежитие квартирного типа, в блоке — одно- и двухкомнатные помещения с кухней, санузлом и душевой на один блок.

А еще

В апреле 2019 года наконец начнется строительство арабского многофункционального комплекса на месте бывшего «БелЭкспо» на Янки Купалы. Недавно администрация Центрального района опубликовала отчет о воздействии будущего объекта на окружающую среду, где и значится этот срок. Кроме того, в отчете есть новые изображения комплекса, которые немного отличаются от тех, что мы показывали раньше .













Достроить объект планируют к концу 2021 года. Комплекс будет включать в себя гостиницу, магазины, кафе и другие объекты. Инвестиции оцениваются в 250 миллионов долларов.