Через неделю в Беларусь придут 20-градусные морозы

Что касается ближайших дней, то будет сохраняться теплая погода. Местами может идти мокрый снег.





В ночь на пятницу температура воздуха опустится до -12°С. В дневное время суток будет не так холодно. В столице Беларуси ожидается -6-8°С. По северу страны температура воздуха составит -10°С.





7 января морозы "ударят" с новой силой. Так, в ночь на православное Рождество ожидается до -20°С по Витебской области. Что касается Минщины и Гомельщины, то жителям следует ожидать до -18 градусов. В других областях температура воздуха опустится до -17°С.



