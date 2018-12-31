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Через неделю в Беларусь придут 20-градусные морозы

01.01.2019 12:54 — Разное | Партизан  
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Стало известно о том, что ближе к выходным на территории Беларуси станет холоднее. С вечера четверга в страну вернутся морозы.

Что касается ближайших дней, то будет сохраняться теплая погода. Местами может идти мокрый снег.

В ночь на пятницу температура воздуха опустится до -12°С. В дневное время суток будет не так холодно. В столице Беларуси ожидается -6-8°С. По северу страны температура воздуха составит -10°С.

7 января морозы "ударят" с новой силой. Так, в ночь на православное Рождество ожидается до -20°С по Витебской области. Что касается Минщины и Гомельщины, то жителям следует ожидать до -18 градусов. В других областях температура воздуха опустится до -17°С.

 
 
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Стало известно о том, что ближе к выходным на территории Беларуси станет холоднее. С вечера четверга в страну вернутся морозы.
 
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