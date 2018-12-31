Бердымухамедов, поздравляя с Новым годом, адресовал гражданам Туркменистана собственные стихи









По словам главы Туркменистана, в течение 2018 года, прошедшего под девизом «Туркменистан – сердце Великого Шелкового пути», были достигнуты большие успехи в разных областях жизни страны.





«Но главное – мы сумели значительно повысить благосостояние родного народа. И теперь с огромными надеждами и уверенностью встречаем 2019 год, – заявил Бердымухамедов.





«В этот радостный миг адресую вам свои стихотворные строки:





До чего же жизнь прекрасна,

Страна – как лучезарный рай!

Приходи Новый год радостно

В этот благословенный край!

Мечты, взлетая до небес,

Пусть станут явью на земле!

Пусть множат празднества года,

Чередой даря блага!», - говорится в поздравлении туркменского лидера.





Кстати, в поздравительной речи президент Туркменистана сообщил об одной примете.





«По Восточному календарю Новый 2019 год – Год свиньи. Наши предки говорили: «В Год собаки сей, в Год свиньи – жни», – сказал он, предрекая наступившему году урожайность и изобилие.



