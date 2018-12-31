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Бердымухамедов, поздравляя с Новым годом, адресовал гражданам Туркменистана собственные стихи
Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов поет, сочиняет музыку, пишет книги. Народ Туркменистана, конечно, рад увлечениям президента, но в прошлом году страна столкнулась даже с дефицитом элементарных продуктов. Проблемы, однако, в поздравительной речи отражения не нашли.
По словам главы Туркменистана, в течение 2018 года, прошедшего под девизом «Туркменистан – сердце Великого Шелкового пути», были достигнуты большие успехи в разных областях жизни страны.
«Но главное – мы сумели значительно повысить благосостояние родного народа. И теперь с огромными надеждами и уверенностью встречаем 2019 год, – заявил Бердымухамедов.
«В этот радостный миг адресую вам свои стихотворные строки:
До чего же жизнь прекрасна,
Страна – как лучезарный рай!
Приходи Новый год радостно
В этот благословенный край!
Мечты, взлетая до небес,
Пусть станут явью на земле!
Пусть множат празднества года,
Чередой даря блага!», - говорится в поздравлении туркменского лидера.
Кстати, в поздравительной речи президент Туркменистана сообщил об одной примете.
«По Восточному календарю Новый 2019 год – Год свиньи. Наши предки говорили: «В Год собаки сей, в Год свиньи – жни», – сказал он, предрекая наступившему году урожайность и изобилие.
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Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов поет, сочиняет музыку, пишет книги. Народ Туркменистана, конечно, рад увлечениям президента, но в прошлом году...
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