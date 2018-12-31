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Ноу-хау для чиновников из Узбекистана: в Намангане сотрудники городской администрации будут носить одинаковую одежду

01.01.2019 12:31 — Разное | Партизан  
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В городе Намангане, расположенном в восточной части Узбекистана, внедрили специальную форму для сотрудников хокимията (городской администрации). Сотрудников переодели в новую форму к новому году, сообщает CA-news.


Специальная форма поможет гражданам узнать сотрудника хокимията и обратиться к нему с вопросами в любом месте. Решение по этому поводу было принято в целях сближения к вопросам и проблемам народа.

Предполагается, что форма будет меняться исходя от погодных условий.
 

 
 
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В городе Намангане, расположенном в восточной части Узбекистана, внедрили специальную форму для сотрудников хокимията (городской администрации). Сотрудников...
 
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