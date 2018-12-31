Ноу-хау для чиновников из Узбекистана: в Намангане сотрудники городской администрации будут носить одинаковую одежду





Специальная форма поможет гражданам узнать сотрудника хокимията и обратиться к нему с вопросами в любом месте. Решение по этому поводу было принято в целях сближения к вопросам и проблемам народа.





Предполагается, что форма будет меняться исходя от погодных условий.