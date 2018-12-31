Календари 2019 г. и рокового 1991-го полностью совпадают. К чему бы это?









- Сетка календаря 2019 г. совпадает не только с сеткой календаря 1991 г. Для сравнения можно посмотреть на образцы календарей других годов – 1901, 1907, 1918, 1929, 1935, 1946, 1957, 1963, 1974, 1985, 1991, 2002 и 2013 гг. – они тоже идентичны. Впоследствии в нынешнем столетии календари совпадут в 2030, 2041, 2047, 2058, 2069, 2075, 2086 и 2097 гг.





Это простое совпадение, которому не стоит придавать какого-то мистического значения. Календари и названия дней недели придумали люди, на судьбы народов и стран эти цифры и наименования непосредст­венно не влияют. Дней недели всего семь, поэтому неудивительно, что их совпадение с датами годовых календарей время от времени повторяется. Какие-то глобальные потрясения, подобные событиям 1991 г., в будущем году нас вряд ли ждут.



