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Анастасия и Дмитрий Дашкевичи ждут третьего ребенка

01.01.2019 12:07 — Разное | Партизан  
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Старшие дети Дашкевичей, фото со страницы Дашкевича в фейсбуке.



Анастасия и Дмитрий Дашкевичи ждут третьего ребенка. Об этом Дмитрий сообщил в своем новогоднем обращении, которое он поместил у себя в фейсбуке.

«Открытие года - человек, которого носит под сердцем любимая моя женушка, - написал Дмитрий Дашкевич. - По предварительным данным, это девочка, и мы с Давидом, пока что, в трепете от мысли: как нам быть с тремя барышнями в одном доме. Информация секретная, но ждем от вас поддержки и, кто имеет опыт, рекомендаций », - пишет Дашкевич в полном юмора тексте.

Общественные лидеры активисты Дашкевичи растят дочь Мару, которой 3 года и 6 месяцев, а также сына Давида, которому год и 10 месяцев. Их фирма по изготовлению мебели «Цесляр» была одним из главных спонсоров концерта на 100-летие БНР и произвела 70 крестов для мемориала в Куропатах.

«Спасибо Господу за этот удивительный, полный испытаний и побед 2018 год! Пусть 2019-й будет еще краше и славнее », - пишет Дашкевич.


 
 
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Старшие дети Дашкевичей, фото со страницы Дашкевича в фейсбуке.
 
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