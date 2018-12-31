Редкий случай. За один эпизод в ворота сборной России на МЧМ назначены 2 буллита. Один из судей — белорус









Защитник сборной России Дмитрий Саморуков дважды нарушил правила против убегавшего один на один с вратарем швейцарского форварда Марко Леманна. После того как россиянин срубил соперника первый раз, швейцарец быстро поднялся и снова устремился к воротам. Однако и на этот раз был остановлен с помощью подножки.





Матч обслуживали главные судьи Ласси Хейккинен (Финляндия) и Максим Сидоренко (Беларусь). После остановки игры при счете 3:3 в ворота россиян были назначены два штрафных броска.





Правда, воспользоваться отличным случаем снова выйти вперед швейцарцы не смогли — оба буллита отразил голкипер россиян Даниил Тарасов. В итоге матч завершился победой сборной России (7:4), которая в третьем периоде дожала соперника, забросив 4 шайбы. Хотя по ходу встречи Швейцария дважды лидировала с разницей в 2 гола (2:0 и 3:1).





Эпизод с назначением двух штрафных бросков вызвал много споров. Запутались даже в пресс-службе Международной федерации хоккея (IIHF).





В твиттере IIHF поначалу было размещено такое сообщение:





— Дмитрий Саморуков дважды нарушил правила на Марко Леманне, убегавшем в контратаку. Два фола в одном эпизоде: штрафной бросок и двухминутное удаление.





Однако после того как судьи назначили буллиты, пресс-служба IIHF отреагировала так:





— Поправка. Два штрафных броска (без двухминутного удаления) — награда, которую швейцарцы получили за два фола соперника во время одной контратаки. Марко Леманн и Филипп Курашёв не реализовали свои попытки. Таким образом, счет по-прежнему 3:3.









Известный в прошлом российский хоккейный арбитр Леонид Вайсфельд очень удивился решению судей.





— С моей точки зрения, такое невозможно в принципе. Когда назначают второй буллит в одной атаке, это значит, была восстановлена реальная возможность взятия ворот. В таком случае первый буллит превращается в две минуты. Я считаю, что это судейская ошибка. Но, может, судьям давали какие-то новые рекомендации, или я чего-то не знаю, — сказал Вайсфельд в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Панышевым.





А вот бывший арбитр НХЛ, мнение которого опубликовал в своем твиттере журналист Джон Хувен, согласился с решением судей и обосновал его.





sportbox.ru . — Он сказал, что никогда такого не видел, но это правильный выбор. Если бросающий забивает первый буллит, не получает права на второй. У вас может быть лишь один гол после любой остановки игры, — цитирует журналиста



