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МВД: Во время праздничных мероприятий в Беларуси происшествий не было

01.01.2019 11:42 — Разное | Партизан  
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Во время праздничных мероприятий, посвященных Новому году, в Беларуси не было ни чрезвычайных ситуаций, ни происшествий. А в местах массовых гуляний не зарегистрировали ни одного преступления.

Об этом сообщил Дмитрий Курьян, начальник управления охраны правопорядка МВД Беларуси.

Усиленный режим несения службы около 10 тысяч милиционеров и бойцов внутренних войск продлится до 2 января, сообщает Еврорадио.

 
 
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Во время праздничных мероприятий, посвященных Новому году, в Беларуси не было ни чрезвычайных ситуаций, ни происшествий. А в местах массовых гуляний не...
 
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