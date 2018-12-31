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МВД: Во время праздничных мероприятий в Беларуси происшествий не было
Во время праздничных мероприятий, посвященных Новому году, в Беларуси не было ни чрезвычайных ситуаций, ни происшествий. А в местах массовых гуляний не зарегистрировали ни одного преступления.
Об этом сообщил Дмитрий Курьян, начальник управления охраны правопорядка МВД Беларуси.
Усиленный режим несения службы около 10 тысяч милиционеров и бойцов внутренних войск продлится до 2 января, сообщает
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Во время праздничных мероприятий, посвященных Новому году, в Беларуси не было ни чрезвычайных ситуаций, ни происшествий. А в местах массовых гуляний не...
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