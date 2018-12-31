Разбор завалов в Магнитогорске приостановили из-за угрозы обрушения здания

"Правительственной комиссией в ходе детального анализа состояния здания по его визуальному осмотру и по данным специальных приборов принято решение о демонтаже нависающих конструкций и стены 7 подъезда", - говорится в сообщении.





По словам главы МЧС Евгения Зиничева, при продолжении разбора завалов "появилась реальная угроза обрушения части здания". "Стена седьмого подъезда теряет устойчивость, продолжать работу в таких условиях не представляется возможным", - заявил Зиничев, чьи слова приводятся на сайте ГУ МЧС.





"По предварительной оценке, данная работа может занять почти сутки. Только после того, как угроза обрушения будет устранена, продолжатся разборы завалов и поисковая операция", - говорится в сообщении.





Около 4.00 в понедельник в Магнитогорске, по предварительным данным, в результате взрыва бытового газа произошло обрушение одного из подъездов десятиэтажного жилого дома по адресу проспект Карла Маркса, дом 164. В зоне обрушения проживали 120 человек. По данным МЧС, погибли восемь человек, пятеро находятся в больницах. Под завалами могут находиться почти 40 человек. Их судьба не известна.