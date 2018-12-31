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Лукашенко в новогоднем поздравлении не упомянул интеграцию с Россией
Александр Лукашенко в новогоднем обращении к жителям страны не коснулся темы Союзного государства и интеграции с Россией.
«Мы должны укрепить свою государственность на принципах честности и справедливости и именно такой сохранить страну для детей и внуков», – сказал президент.
Он также напомнил, что 2019 год является годом 25-летия Конституции страны.
«Вместе мы способны творить невозможное, мы обязательно преодолеем преграды, обеспечим будущее Беларуси«, сказал президент.
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Александр Лукашенко в новогоднем обращении к жителям страны не коснулся темы Союзного государства и интеграции с Россией.
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