Лукашенко в новогоднем поздравлении не упомянул интеграцию с Россией

«Мы должны укрепить свою государственность на принципах честности и справедливости и именно такой сохранить страну для детей и внуков», – сказал президент.





Он также напомнил, что 2019 год является годом 25-летия Конституции страны.





«Вместе мы способны творить невозможное, мы обязательно преодолеем преграды, обеспечим будущее Беларуси«, сказал президент.