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Лукашенко в новогоднем поздравлении не упомянул интеграцию с Россией

01.01.2019 11:32 — Разное | Партизан  
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Александр Лукашенко в новогоднем обращении к жителям страны не коснулся темы Союзного государства и интеграции с Россией.

«Мы должны укрепить свою государственность на принципах честности и справедливости и именно такой сохранить страну для детей и внуков», – сказал президент.

Он также напомнил, что 2019 год является  годом 25-летия Конституции страны.

«Вместе мы способны творить невозможное, мы обязательно преодолеем преграды, обеспечим будущее Беларуси«, сказал президент.
 
 
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Александр Лукашенко в новогоднем обращении к жителям страны не коснулся темы Союзного государства и интеграции с Россией.
 
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