Поздравляем Светлану Старовойтову с Днем рождения и Новым годом!

Коллектив редакции районной газеты “ГК” поздравляет Светлану Леонидовну Старовойтову с Днем рождения и Новым годом!

Самых ясных солнечных дней,

Доброты, красоты, обаяния!

Рядом – только любимых людей!

Нежных слов, теплоты и внимания!

В жизни пусть лишь хорошее ждет,

Дарит радость любое мгновение,

Много счастья пускай принесет

И исполнит мечты День рождения!