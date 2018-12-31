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Поздравляем Светлану Старовойтову с Днем рождения и Новым годом!

01.01.2019 — Разное | Голас Касцюкоушчыны  
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Коллектив редакции районной газеты “ГК” поздравляет Светлану Леонидовну Старовойтову с Днем рождения и Новым годом! 

Самых ясных солнечных дней, 
Доброты, красоты, обаяния!
Рядом – только любимых людей!
Нежных слов, теплоты и внимания!

В жизни пусть лишь хорошее ждет,
Дарит радость любое мгновение,
Много счастья пускай принесет
И исполнит мечты День рождения!

 
 
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Коллектив редакции районной газеты “ГК” поздравляет Светлану Леонидовну Старовойтову с Днем рождения и Новым годом!  Самых ясных солнечных дней,  Доброты,
 
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